Объявлено о раскрытии "особо дерзкой схемы обхода санкций против РФ"

"Оборудование для очистки воды было разработано, собрано и изготовлено из компонентов, произведенных в ЕС и Китае. Это оборудование предназначалось для конкретных промышленных объектов в России. Сама каунасская компания, имеющая тесные и постоянные связи с хозяйствующими субъектами, работающими в России, активно участвовала в проектах, реализуемых в России. Один из таких проектов связан с российской группой компаний, которая входит в число самых быстрорастущих мировых нефтехимических компаний", - говорится в официальном заявлении.