Сын советского маньяка Чикатило пропал без вести на войне в Украине
На фронте в Украине при невыясненных обстоятельствах пропал 56-летний Юрий Мирошниченко — сын печально известного советского маньяка Андрея Чикатило, прозванного "ростовским мясником".
Как сообщает портал focus.ua со ссылкой российское медиа SHOT, Юрий с начала полномасштабного вторжения России вступил в ряды Вооруженных сил Украины добровольцем. Он сменил фамилию на девичью фамилию своей жены — Мирошниченко — и переехал из России в Харьков, откуда родом и его отец. Последние месяцы он служил в артиллерийском подразделении на Харьковском направлении.
Примерно четыре месяца назад Юрий Мирошниченко попал под массированный артобстрел российских войск. В тот момент его подразделение находилось примерно в 20 километрах от Харькова. После удара связи с ним больше не было, и с тех пор он числится как пропавший без вести.
Ситуация остается неопределенной — официальных заявлений от украинской стороны о его судьбе пока не поступало. В украинские и международные базы он занесен как без вести пропавший военнослужащий.
Кто такой Андрей Чикатило?
Отец Юрия — Андрей Чикатило — был одним из самых известных серийных убийц XX века в СССР. На его счету, по официальным данным, 52 доказанных жертвы — женщины, дети и подростки, убитые с особой жестокостью в период с 1978 по 1990 год. Сам он признавался в 56 преступлениях. Его дважды задерживали — впервые в 1984 году, однако тогда из-за недостатка улик его отпустили. Во второй раз его арестовали в 1990-м, и следствие сумело собрать полную доказательную базу. В 1992 году Чикатило был признан вменяемым и приговорен к смертной казни. Его расстреляли 14 февраля 1994 года в Новочеркасской тюрьме.
Сын старался отгородиться от прошлого
Примечательно, что Андрей Чикатило родился именно в Харьковской области — регионе, где спустя десятилетия исчез его сын, воюя на стороне Украины против России.
История Юрия Мирошниченко вновь обращает внимание на трагическое наследие семьи Чикатило. Несмотря на тягостную биографию своего отца, Юрий, по данным СМИ, старался отгородиться от прошлого — сменил фамилию и уехал из России, чтобы начать новую жизнь.
Сейчас судьба Мирошниченко остается неизвестной. В условиях продолжающегося конфликта с множеством пропавших, пленных и погибших, надежда на его возвращение жива, но с каждым днем становится все слабее.