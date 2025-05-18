Сын советского маньяка Чикатило пропал без вести на войне в Украине

Отец Юрия — Андрей Чикатило — был одним из самых известных серийных убийц XX века в СССР. На его счету, по официальным данным, 52 доказанных жертвы — женщины, дети и подростки, убитые с особой жестокостью в период с 1978 по 1990 год. Сам он признавался в 56 преступлениях. Его дважды задерживали — впервые в 1984 году, однако тогда из-за недостатка улик его отпустили. Во второй раз его арестовали в 1990-м, и следствие сумело собрать полную доказательную базу. В 1992 году Чикатило был признан вменяемым и приговорен к смертной казни. Его расстреляли 14 февраля 1994 года в Новочеркасской тюрьме.