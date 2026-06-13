После столкновения с диким животным водитель легкового автомобиля погиб на месте (иллюстративное фото).
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Сегодня 11:05
В Краславском крае еще один водитель погиб после столкновения с диким животным
Поездка на рассвете закончилась трагедией: в Краславском крае водитель погиб после столкновения автомобиля с внезапно выбежавшим на дорогу диким животным.
В субботу на рассвете в Латгале в результате столкновения автомобиля с диким животным погиб водитель, сообщили в Государственной полиции. ДТП произошло около 4:43 в Казанове Удришской волости Краславского края. Автомобиль VW Passat наехал на дикое животное, в результате чего водитель погиб на месте происшествия.
Полиция расследует обстоятельства происшествия.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что другое трагическое дорожно-транспортное происшествие также произошло в Краславском крае в начале июня. Тогда незадолго до полуночи 16-летний юноша, управлявший мощным мотоциклом Suzuki, столкнулся с лосем и погиб на месте.