В Краславском крае еще один водитель погиб после столкновения с диким животным

В субботу на рассвете в Латгале в результате столкновения автомобиля с диким животным погиб водитель, сообщили в Государственной полиции. ДТП произошло около 4:43 в Казанове Удришской волости Краславского края. Автомобиль VW Passat наехал на дикое животное, в результате чего водитель погиб на месте происшествия.