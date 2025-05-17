Главные герои фильма "Поток" готовы к встрече с рижанами - когда и где мы их увидим на улицах города?
В Риге завершается работа над серией скульптур, посвященных персонажам популярного латвийского анимационного фильма "Поток" ("Straume"). Уже скоро они займут свои места в разных уголках столицы, чтобы радовать прохожих.
Мэр Риги Вилнис Кирсис также отметил это событие в социальных сетях. В своем сообщении он написал: "К дождю и потокам бегунов Рижского марафона Rimi в Риге завтра присоединятся также герои анимационного фильма "Поток" — лемур, собака и капибара", — добавив к публикации фотографии уже практически готовых скульптур.
- собака будет установлена у Рижской думы,
- лемур поселится в Межапарке,
- капибара появится в Парке Узварас,
- а кот — самый узнаваемый герой "Потока" — вновь займет свое место у памятника Свободы.
Этот кот уже успел покорить сердца горожан и туристов: его прежнее появление в центре Риги вызвало настоящий ажиотаж, породив волну фотографий и публикаций в соцсетях. Его задумчивый взгляд и тонкое чувство юмора сделали персонажа настоящим символом современной городской культуры.
Кот из "Потока" напротив памятника Свободы (февраль 2025)
Кот из "Потока" гордо позирует у памятника Свободы.
Сам мультфильм "Поток" стал культурным феноменом в Латвии. История о дружбе и приключениях разных животных нашла отклик у зрителей всех возрастов. Особенно полюбился публике харизматичный кот, который стал не только любимцем аудитории, но и новым героем рижского искусства.