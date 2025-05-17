Главные герои фильма "Поток" готовы к встрече с рижанами - когда и где мы их увидим на улицах города?

Сам мультфильм "Поток" стал культурным феноменом в Латвии. История о дружбе и приключениях разных животных нашла отклик у зрителей всех возрастов. Особенно полюбился публике харизматичный кот, который стал не только любимцем аудитории, но и новым героем рижского искусства.