Не только котик: скоро все герои "Потока" появятся на улицах Риги

Каждое животное займет свое особенное место в столице: собака — у Рижской думы, лемур — в Межапарке, капибара — в Парке Узварас, а кот — самый узнаваемый персонаж «Потока» — вернется к памятнику Свободы. Этот кот уже успел завоевать любовь горожан и туристов: его прежнее появление в центре Риги вызвало ажиотаж, став поводом для множества фотографий и публикаций в соцсетях.