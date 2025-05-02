Не только котик: скоро все герои "Потока" появятся на улицах Риги
В мастерских рижских скульпторов кипит работа — из крупных блоков пенопласта вырезают узнаваемые силуэты животных, полюбившихся зрителям анимационного фильма "Поток" (Straume). Эти фигуры вскоре украсят разные районы латвийской столицы.
Каждое животное займет свое особенное место в столице: собака — у Рижской думы, лемур — в Межапарке, капибара — в Парке Узварас, а кот — самый узнаваемый персонаж «Потока» — вернется к памятнику Свободы. Этот кот уже успел завоевать любовь горожан и туристов: его прежнее появление в центре Риги вызвало ажиотаж, став поводом для множества фотографий и публикаций в соцсетях.
Мультфильм «Поток» стал настоящим культурным явлением в Латвии. История о приключениях и дружбе разных животных нашла отклик у зрителей всех возрастов. Особенно полюбился публике харизматичный кот — задумчивый, с тонким чувством юмора, он стал не только любимцем зрителей, но и символом современного рижского городского искусства.
По информации программы «Панорама», до конца мая все скульптуры будут размещены в городской среде. Это станет не только украшением улиц, но и своеобразным культурным маршрутом для горожан и гостей столицы, приглашающим прогуляться по Риге и заново взглянуть на знакомые места глазами героев «Потока».