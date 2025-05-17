"Впервые слышу о чем-то подобном": то, что случилось в Улброке, удивило как жителей, так и полицию

Риналдс, у которого с автомобиля украли номерной знак, рассказывает, что утром вышел к машине, чтобы ехать на работу, и увидел, что на всей «линии» припаркованных автомобилей уже не было номеров. «Сняли и с частной машины, и со служебной», — говорит Риналдс.