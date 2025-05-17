"Впервые слышу о чем-то подобном": то, что случилось в Улброке, удивило как жителей, так и полицию
В Ропажском крае, в Улброке, в ночное время орудовали воры. Жители, рано утром обнаружив, что их автомобили повреждены, вызвали полицию и теперь не могут понять, почему у злоумышленников возникло желание украсть именно номерные знаки.
У 14 автомобилей на улице Института в Улброке больше нет номерных знаков. Ночью здесь действовал один или несколько злоумышленников, которые доставили местным жителям немало головной боли. Как говорят сами жители — такого раньше они не переживали, сообщает «Degpunktā».
«Впервые вообще слышу о чем-то подобном. Ну хорошо, если с одной машины где-то снимут... но чтобы с такого количества машин!» — удивляется житель дома.
Риналдс, у которого с автомобиля украли номерной знак, рассказывает, что утром вышел к машине, чтобы ехать на работу, и увидел, что на всей «линии» припаркованных автомобилей уже не было номеров. «Сняли и с частной машины, и со служебной», — говорит Риналдс.
Местные жители не слышали ни громких звуков, ни присутствия чужих автомобилей. Обстоятельства происшествия пока уточняются, но полицейский, с которым встретились журналисты на месте, высказал возможную версию причин преступления и отметил, что за свои пять лет службы в полиции сталкивается с кражей номерных знаков в таком масштабе впервые.
«Возможно, это было сделано с целью реализации каких-либо своих задумок, связанных с последующими правонарушениями, или же это могли быть просто хулиганские действия», — говорит полицейский Дмитрий Малышев.
В обязанности полиции также входит помощь владельцам автомобилей в понимании того, как действовать в такой ситуации. «Конечно, если машина застрахована, мы объясним человеку, как ему действовать дальше, расскажем о последующих шагах, которые необходимо предпринять в сотрудничестве с Дирекцией безопасности дорожного движения и другими учреждениями», — говорит инспектор.
Автомобиль жителя Улброки Андриса находился между двумя другими, у которых были украдены номерные знаки. Как он рассказывает, ему очень повезло. «Здесь был BMW X5 и два "Пассата" — нас не тронули», — говорит он.
Андрис также дал полиции довольно ценное свидетельство о случившемся, которое помогает точнее определить время совершения преступления. «В 2 часа ночи я возвращался с улицы Института, закончил ремонт в квартире. Тогда у всех машин еще были номерные знаки. В пять утра жена везла сестру на работу, и номерных знаков уже не было», — рассказывает Андрис.
Если у кого-то из очевидцев есть информация, которая может помочь полиции поймать виновного или виновных, необходимо звонить по телефону 112.