Прямые переговоры России и Украины завершились крупнейшим обменом пленных и готовностью обсуждать прекращение огня. Что дальше?
В Стамбуле впервые с весны 2022 года прошли прямые переговоры России и Украины. Особых результатов от встречи в дворце Долмабахче, кажется, никто не ожидал: делегацию во главе с Владимиром Мединским, которую Владимир Путин в итоге отправил в Турцию, Владимир Зеленский счел «бутафорской». В результате стороны анонсировали крупнейший обмен пленными — по формуле «1000 на 1000». К тому же, по данным знакомым с ходом переговоров СМИ, Москва потребовала от Киева признать Крым российским, а заодно и вывести войска из четырех регионов, даже если те находятся под оккупацией частично. Россия же «приняла к сведению» запрос Украины на проведение переговоров Путина и Зеленского. То, как стоит воспринимать новый раунд переговоров, «Новая-Европа» обсудила с политологом.
Что в итоге?
До начала прямого контакта двух стран состоялась трехсторонняя встреча Турции, США и Украины. От Штатов в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Кит Келлог, от Украины — глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. А глава российской делегации Владимир Мединский поговорил с представителем Госдепартамента США Майклом Энтоном.
Уже после переговоров глава делегации Украины, министр обороны страны Рустем Умеров сообщил, что во время встречи обсуждались «все модальности» прекращения огня, а также возможная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. Именно тогда Умеров и анонсировал обмен в формате «1000 на 1000». Мединский в свою очередь подтвердил, что масштабный обмен пройдет «в ближайшие дни».
По словам Мединского, украинская сторона запросила прямые переговоры между Путиным и Зеленским, и Россия «приняла этот запрос к сведению». Помимо прочего, глава делегации из Москвы также заявил, что РФ и Украина договорились представить «видение возможного будущего прекращения огня».
Президент Украины, а также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в это время проводили совместную встречу в Албании. После завершения переговоров украинской и российской делегаций в Турции они позвонили президенту США Дональду Трампу. «Если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, то должны быть сильные санкции. Давление на Россию должно сохраняться, пока Россия не будет готова завершать войну», — заявил Зеленский.
Чего добились стороны — анализ политолога
Россия на переговорах в Стамбуле выдвинула «нереалистичные» требования, в частности, в обмен на прекращение огня вывести ВСУ из «нескольких регионов внутри Украины» (подразумеваются области Украины, записанные в Конституцию РФ, — это Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская области. — Прим. ред.), сказал агентству Reuters источник среди украинских дипломатов. Помимо прочего, по данным украинского вещателя «Суспільне», делегация РФ потребовала, чтобы Украина признала Крым российским.
Однако в этих условиях ничего нового нет, подчеркнул в разговоре с «Новой-Европа» политолог Георгий Чижов: Россия выдвигает требования, которые она ставила перед Украиной и ранее.
Главное из них — это юридически признать контроль РФ над шестью регионами Украины, включая Севастополь и Крым, и, соответственно, вывести украинские войска из оккупированных РФ областей.
— Фактически Россия собирается лишить Украину суверенитета, что, конечно, за пределами украинских красных линий. И такого, очевидно, не случится, — говорит политолог.
Особых результатов от сегодняшней встречи никто не ждал, подчеркнул Чижов. Однако важно, что стороны договорились об обмене пленными «1000 на 1000», считает эксперт: это никак не приближает наступление мира, но выглядит хорошей новостью для родственников пленных.
При этом Россия на этих переговорах поставила под сомнение единую тактику союзников Украины, считает Чижов:
— Президент Зеленский на встрече с другими европейскими лидерами в Албании призвал ввести более жесткие санкции против России, увеличить военную помощь Украине, потому что Путин не приехал на переговоры и так и не пошел на 30-дневное прекращение огня. А это то, чего потребовали от него европейские лидеры еще в Киеве 10 мая. Но тогда в ЕС ссылались на готовность и США усилить санкции против РФ. А теперь непонятно, какие решения примет Дональд Трамп: судя по его риторике, он собрался встречаться с Путиным. Действительно, единая позиция Запада и Украины в отношении Москвы сейчас под вопросом. Но то, чего Путин сумел добиться, конечно, никакого отношения к установлению мира не имеет, — сказал собеседник «Новой-Европа».
Россия готова сражаться вечно?
Мединский на переговорах пригрозил Украине захватом Харьковской и Сумской областей, пишет журналист The Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на источник. По его словам, Мединский также заявил на переговорах, что Россия в XVIII веке воевала с Швецией 21 год, а потому она готова долго сражаться и с Украиной:
«Мы не хотим войны, но мы готовы сражаться год, два, три — сколько бы времени это ни заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы сражаться? <…> Возможно, кто-то из сидящих за этим столом потеряет еще больше своих близких. Россия готова сражаться вечно», — цитирует Кэрролл Мединского. Достоверность цитаты российская делегация не подтверждала.
С одной стороны, такая риторика — во многом бравада и блеф, но она отражает реальность, считает политолог Георгий Чижов:
— Уже довольно давно идет война на истощение, и Украина, конечно, истощается быстрее, поскольку у России по всем объективным параметрам больше ресурсов: много населения, территорий, полезных ископаемых.
А вот украинской экономике российские обстрелы очень сильно мешают. То есть фактически это шантаж, принуждение. И, конечно, по-хорошему, Россия должна быть за это наказана, — говорит Чижов.
Фигура Мединского на нынешних переговорах выбрана не случайно, отмечает политолог: Путин считает переговоры в Стамбуле прямым продолжением раунда встреч весной 2022 года и настаивает на дискуссии о «первопричинах войны».
— Первопричины войны у Путина сводятся к тому, что Украина претендует на статус независимого государства, и он с этим не согласен. Для обоснования этого ему как раз нужен «историк» Мединский (независимые исследователи выяснили, что он подделал докторскую диссертацию; также в школьных учебниках под его авторством были обнаружены фейки — Прим. ред.). У украинской стороны, видимо, изначально был настрой на более серьезный контакт. И когда в последний момент российская сторона официально объявила состав делегации, оперативно заместить переговорщиков со стороны Украины оказалось некем, — предполагает Чижов.
После переговоров Мединский в интервью Евгению Попову с ВГТРК заявил о невозможности установить 30-дневное прекращения огня, которого требуют Украина, Европа и США, так как этого хотят «люди, которые историю не знают». Далее, как отметило издание «Важные истории», глава российской делегации привел вымышленные цитаты Наполеона и Бисмарка. «Как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно (источник таких слов Наполеона неизвестен). Плохие примеры, но Вьетнамская война, 15 лет, все время шли переговоры по ходу боевых действий. Корейская война — все время шли переговоры по ходу боевых действий. Но самое главное для нас — советско-финская войны. <…> Сталин предлагает перемирие Финляндии. Англичане и французы подзуживают — нельзя с Советами договариваться, нельзя заключать мир. <…> Воюйте с русскими до последнего финна», — продолжил он.
Ситуацию с переговорами Мединский сравнил также с Северной войной и, помимо прочего, аргументировал требование к Украине сдать свои территории фейковой цитатой канцлера Германии Отто фон Бисмарка: «Он [Бисмарк] всегда говорил: "Никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим". Вот это "русские всегда приходят за своим", мне кажется, очень важный урок истории (источник цитаты также неизвестен)», — сказал Мединский.
При этом Украина в ответ также «постебалась», подчеркивает политолог: помимо министра обороны Умерова и заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы за столом переговоров в основном сидели заместители начальников штабов родов войск Вооруженных сил Украины.
— То есть не совсем тот состав, который должен быть на таких переговорах. Я думаю, это был украинский симметричный ответ, и поэтому мы видели, что половину стола занимали люди в камуфляже. Какие переговоры, такие и делегации. Но не исключаю, что готовность Украины проводить более серьезные переговоры заставили российскую делегацию показать хоть какой-то результат в виде, например, договоренности об обмене пленными, — говорит собеседник «Новой-Европа».
По мнению Чижова, Россия постарается затянуть этап переговоров на более низких уровнях как можно дольше, чтобы готовиться к летнему наступлению. До тех пор, пока Россия не продемонстрирует готовность сделать хоть какие-то уступки и шаги навстречу, пусть даже незначительные, все встречи будут профанацией, считает он:
— Важно, чтобы это донесли американской стороне, потому что сейчас фактически только США могут обеспечить дополнительное давление на Россию. У европейцев ограниченные возможности, потому что Россия четвертый год живет в условиях санкций, и пока это ее не обрушивает. И поэтому Мединский, транслируя позицию Кремля, говорит, что Россия может воевать 20 лет, но эти слова не совсем искренние. Нет у них 20 лет в запасе. Проблема в том, что у Украины этих 20 лет тоже нет, — подытожил эксперт.