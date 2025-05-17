Прямые переговоры России и Украины завершились крупнейшим обменом пленных и готовностью обсуждать прекращение огня. Что дальше?

— Президент Зеленский на встрече с другими европейскими лидерами в Албании призвал ввести более жесткие санкции против России, увеличить военную помощь Украине, потому что Путин не приехал на переговоры и так и не пошел на 30-дневное прекращение огня. А это то, чего потребовали от него европейские лидеры еще в Киеве 10 мая. Но тогда в ЕС ссылались на готовность и США усилить санкции против РФ. А теперь непонятно, какие решения примет Дональд Трамп: судя по его риторике, он собрался встречаться с Путиным. Действительно, единая позиция Запада и Украины в отношении Москвы сейчас под вопросом. Но то, чего Путин сумел добиться, конечно, никакого отношения к установлению мира не имеет, — сказал собеседник «Новой-Европа».