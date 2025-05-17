Пристань раздора: почему сезон речных корабликов в Риге до сих пор не начался

Это Янис Уваров — владелец теплохода Jaunā Vecrīga. Он до сих пор стоит на причале в Агенскалнском заливе. Янис считает, что условия конкурса были неправильными и нечестными. Одна из главных его претензий — гарантийный взнос: «После ковида, пока идет война — ну нельзя такие деньги требовать от предпринимателей! Это нереально. Как мы можем в Латвии, когда у нас такая ситуация нехорошая в туризме — раньше было 3 тысячи евро, сейчас 25 тысяч. Пятикратно плюс НДС, на 5 лет.