США все же начнут вывод войск из Европы. Переговоры об этом намечены на конец года

"Но как только мы это сделаем, мы проведем эти переговоры в структуре НАТО. Это будет определенно после саммита, где-то в конце года, мы начнем эти переговоры... Все наши союзники готовы это сделать", - сказал он, имея в виду саммит НАТО в Гааге в июне. Уитакер отметил, что США обсудят любые изменения в войсках с союзниками, чтобы избежать любых пробелов в безопасности.