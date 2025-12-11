В пятницу после теплой ночи воздух станет прохладнее

Температура воздуха во второй половине дня ожидается от нуля градусов на северо-востоке страны до +6 градусов на юго-западе Курземе; вечером на большей части Латвии температура опустится ниже нуля. Будет дуть слабый до умеренного северный, северо-восточный ветер, в центральной и восточной частях страны - с порывами до 13 метров в секунду.