Сервируем рождественский стол: как создать атмосферу "с картинки", не покупая полмагазина декора
В основном мы празднуем Рождество дома, но каждый делает это немного иначе: кто-то придерживается традиций, кто-то предпочитает современную атмосферу, а для кого-то неотъемлемой частью праздника являются элементы природы. Недавний опрос показал, что почти половина жителей Латвии планирует на Рождество принимать гостей. Встречаться и праздновать - это приятно, но часто и хлопотно. Чтобы подготовка к празднику приносила радость, дизайнер интерьера предлагает три варианта сервировки стола, которые помогут создать праздничное настроение.
"Треть респондентов, планирующих приглашать гостей, намерены принять до четырёх человек, примерно столько же домохозяйств (23%) планируют принять до шести. Почти половина (43%) опрошенных признаются, что больше всего усилий тратится на уборку дома перед вечеринкой и подготовку. Вот несколько практических советов, которые могут пригодиться. Независимо от того, любите ли вы традиции, вдохновляетесь ли минимализмом или красотой природы, сервировка рождественского стола не обязательно должна быть сложной. Для создания тёплой праздничной атмосферы в любом доме достаточно продуманных цветов, естественных акцентов и креативного использования повседневных предметов. Стол - это больше, чем просто место для еды, он становится центром праздника", - говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус.
Хранитель рождественских традиций
Традиционно сервированный рождественский стол производит приятное и слегка ностальгическое впечатление, его невозможно спутать ни с чем другим. Дизайнер интерьера отмечает, что при сервировке в этом стиле обычно используются три классических рождественских цвета: красный, зелёный и белый. Основой композиции может стать выразительный текстиль, например, клетчатая скатерть. Используя имеющуюся дома посуду, можно создать насыщенную и уютную атмосферу. Обеденная тарелка с небольшой тарелкой и миской на ней придаст праздничное настроение даже самой простой трапезе.
Римкус считает, что именно мелкие детали делают атмосферу персонализированной и привлекательной. "Ветка вечнозеленой хвои и красный ёлочный шар станут приятным приветствием для каждого гостя. Фигурки Санта-Клауса, размещённые между ветвями, добавят игривости и напомнят о рождественских сказках".
Дизайнер призывает использовать для создания праздничной атмосферы повседневные предметы. Например, керамическая чаша с орехами, особенно в сочетании с зелёной гирляндой, - это настоящее пиршество для глаз. Стол приобретёт совершенно иное настроение, если посередине будут еловые ветки, украшенные грибочками, ягодами или соломенными украшениями. Это создаст уютную, запоминающуюся атмосферу, в которой чтят традиции и семейные праздничные ритуалы.
Современный праздник
В доме, где любят модернизм, сервировка рождественского стола выдержана в минималистичном стиле и нарочито скромна, но при этом изысканна и празднична. По словам Римкуса, в таком случае совершенно не подходят яркие цвета - нужны тёплые земляные тона и определённая цветовая гамма. Сдержанные сочетания цветов земли, например, бордовые салфетки и коричневые тарелки, - основа простой и одновременно изысканной сервировки. Более светлые тона, в свою очередь, добавляют мягкости и баланса. Сервировка стола в модернистском стиле немыслима без декоративного освещения: свечи в простых металлических подсвечниках или матовых стеклянных вазах излучают мягкий свет, меняющий атмосферу в комнате.
"Центральный декор стола должен быть продуманно простым. Отдельные сосновые веточки в янтарной стеклянной вазе или букет цветов привлекают взгляд и подчеркивают скульптурные линии, не загромождая при этом стол. Округлые формы способствуют визуальной гармонии - тарелки, круглые подставки и сервировочные миски обеспечивают переход от одного элемента к другому. Стол будет выглядеть гармонично, если выбрать несколько основных цветов, например, песочный, белый или коричневый и тёмно-красный. Этот стиль идеально вписывается в современные дома, так как помогает поддерживать единый облик помещения и создаёт праздничную атмосферу", - говорит дизайнер интерьера.
Любителям природы
В рождественской сервировке стола, вдохновлённой природой, преобладают натуральные материалы. Землистые тона могут стать основой, создавая тёплую и гармоничную атмосферу. Текстиль с добавлением льна и посуда нейтральных тонов станут хорошей основой для сервировки, а деревянные сервировочные доски и плетёные изделия добавят лёгкости и аутентичности. Ветки, шишки и самодельные соломенные звёздочки можно расположить посередине стола, создавая отсылку к зимнему лесному пейзажу.
Римкус рекомендует расставлять посуду в несколько ярусов, подчеркивая пространство, и выбирать салфетки тёплых, спокойных тонов - так общий образ получится по-настоящему уютным. "Повседневные бытовые предметы могут служить украшением - стеклянную ёмкость можно превратить в подсвечник, цветочный горшок использовать для столовых приборов, свечи - поставить на деревянную доску, а кухонной лопаткой одного из характерных для праздника цветов - украсить десерт. Творческая игра с повседневными предметами создаёт личностный, уютный и гостеприимный интерьер".