Сервируем рождественский стол: как создать атмосферу "с картинки", не покупая полмагазина декора

"Треть респондентов, планирующих приглашать гостей, намерены принять до четырёх человек, примерно столько же домохозяйств (23%) планируют принять до шести. Почти половина (43%) опрошенных признаются, что больше всего усилий тратится на уборку дома перед вечеринкой и подготовку. Вот несколько практических советов, которые могут пригодиться. Независимо от того, любите ли вы традиции, вдохновляетесь ли минимализмом или красотой природы, сервировка рождественского стола не обязательно должна быть сложной. Для создания тёплой праздничной атмосферы в любом доме достаточно продуманных цветов, естественных акцентов и креативного использования повседневных предметов. Стол - это больше, чем просто место для еды, он становится центром праздника", - говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус.