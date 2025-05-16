В субботу в Рундальском дворце состоится первый праздник латвийских виноделов

Эти участники также объединились в рамках проекта Латвийской ассоциации виноградарей и виноделов Latvijas vīna tūre («Латвийский винный тур»), который служит понятным путеводителем для всех, кто хочет отправиться в тур по винодельням Латвии. «Это будет отличная возможность познакомиться с нашими местными латвийскими виноделами, их продукцией, одновременно наслаждаясь выдающейся жемчужиной барокко — Рундальским дворцом и его цветущим садом. Надеемся, что подобное мероприятие станет традицией, поддерживая и популяризируя местных производителей», — подчеркивает Ричард Иванов, председатель правления Латвийской ассоциации виноградарей и виноделов.