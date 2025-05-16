В субботу в Рундальском дворце состоится первый праздник латвийских виноделов
17 мая в парадном дворе Рундальского дворца пройдет первый праздник латвийских виноделов в Земгале.
С 11:00 до 14:00 будет возможность встретиться с 12 ведущими латвийскими виноделами из разных регионов, а также продегустировать местные продукты и поучаствовать в мастер-классах. Посетителям мероприятие предложит:
- познакомиться с богатством продукции латвийских виноградников и фруктовых садов;
- поучиться у лучших: сомелье Янис Калькис и Агнесе Гинтере проведут мастер-классы, раскрывая сочетания еды и напитков;
- за приятную музыкальную атмосферу во время праздника будет отвечать артист Жорж Сиксна.
Свое участие в празднике подтвердили:
- Aizputes Vīna Darītava
- Cremon vīna darītava
- Durbes Veltes
- Kaimiņmuižas vīna darītava
- Kužums winery
- Līgatnes vīna darītava
- Mazburkas
- Mazsālijas
- Spilves vīna darītava
- Tērvetes vīni
- Tēviņkalna vīna darītava
- Zilver dzērienu darītava
Эти участники также объединились в рамках проекта Латвийской ассоциации виноградарей и виноделов Latvijas vīna tūre («Латвийский винный тур»), который служит понятным путеводителем для всех, кто хочет отправиться в тур по винодельням Латвии. «Это будет отличная возможность познакомиться с нашими местными латвийскими виноделами, их продукцией, одновременно наслаждаясь выдающейся жемчужиной барокко — Рундальским дворцом и его цветущим садом. Надеемся, что подобное мероприятие станет традицией, поддерживая и популяризируя местных производителей», — подчеркивает Ричард Иванов, председатель правления Латвийской ассоциации виноградарей и виноделов.
Вход на мероприятие — бесплатный.
Мероприятие организует Латвийская ассоциация виноградарей и виноделов в сотрудничестве с Центром развития предпринимательства и компетенций самоуправления Баусского края.