В субботу в Рундальском дворце состоится первый праздник латвийских виноделов
фото: LETA
Рундальский дворец.
В Латвии

В субботу в Рундальском дворце состоится первый праздник латвийских виноделов

Отдел новостей

Otkrito.lv

17 мая в парадном дворе Рундальского дворца пройдет первый праздник латвийских виноделов в Земгале.

С 11:00 до 14:00 будет возможность встретиться с 12 ведущими латвийскими виноделами из разных регионов, а также продегустировать местные продукты и поучаствовать в мастер-классах. Посетителям мероприятие предложит:

  • познакомиться с богатством продукции латвийских виноградников и фруктовых садов;
  • поучиться у лучших: сомелье Янис Калькис и Агнесе Гинтере проведут мастер-классы, раскрывая сочетания еды и напитков;
  • за приятную музыкальную атмосферу во время праздника будет отвечать артист Жорж Сиксна.

Свое участие в празднике подтвердили:

  • Aizputes Vīna Darītava
  • Cremon vīna darītava
  • Durbes Veltes 
  • Kaimiņmuižas vīna darītava
  • Kužums winery
  • Līgatnes vīna darītava 
  • Mazburkas
  • Mazsālijas
  • Spilves vīna darītava 
  • Tērvetes vīni
  • Tēviņkalna vīna darītava
  • Zilver dzērienu darītava

Эти участники также объединились в рамках проекта Латвийской ассоциации виноградарей и виноделов Latvijas vīna tūre («Латвийский винный тур»), который служит понятным путеводителем для всех, кто хочет отправиться в тур по винодельням Латвии. «Это будет отличная возможность познакомиться с нашими местными латвийскими виноделами, их продукцией, одновременно наслаждаясь выдающейся жемчужиной барокко — Рундальским дворцом и его цветущим садом. Надеемся, что подобное мероприятие станет традицией, поддерживая и популяризируя местных производителей», — подчеркивает Ричард Иванов, председатель правления Латвийской ассоциации виноградарей и виноделов.

Вход на мероприятие — бесплатный.

Мероприятие организует Латвийская ассоциация виноградарей и виноделов в сотрудничестве с Центром развития предпринимательства и компетенций самоуправления Баусского края.

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