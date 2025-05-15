Станьте мэром на одну ночь и найдите персонажей "Потока" в городе: Рижская дума в Ночь музеев устраивает квест и дарит подарки

Кроме того, в фойе на 2 этаже Ратуши будет выставка исторических материалов о работе Народного фронта в Рижской думе. В этом году в Домe Черноголовых отмечается 35-летие со дня, когда Латвийский народный фронт пришел к власти в самоуправлении Риги. На трех стендах представлены публикации того времени и деятельность Фронта в думе.