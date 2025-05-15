Станьте мэром на одну ночь и найдите персонажей "Потока" в городе: Рижская дума в Ночь музеев устраивает квест и дарит подарки
В субботу, 17 мая, с 18:00 до 24:00 Рижская дума примет участие в акции Ночь музеев, предложив жителям и гостям столицы возможность посетить Ратушу и осмотреть главные помещения — зал заседаний, кабинеты мэра и вице-мэра, а также другие залы. Посетителям предложат почувствовать себя в роли мэра и поучаствовать в фотоконкурсе — сфотографироваться с персонажами анимационного фильма «Поток» в разных местах Риги.
Во время Ночи музеев можно будет посетить Зал заседаний, Портретный и Каминный залы, ознакомиться со «Стеной рижан года», побывать в капелле, на балконе и в «пчелином саду» думы, а также заглянуть в кабинеты мэра и его заместителя.
Гостей акции пригласят стать «Мэром Ночи музеев» — примерить образ градоначальника, сделать фото в специально указанных местах Ратуши и выложить его в соцсети с хэштегом #muzejunaktsmers.
В городской среде также пройдет захватывающий фотоквест — нужно найти и сфотографироваться с героями мультфильма «Поток»: кот будет ждать на площади Свободы, собака — на Ратушной площади, капибара — в Парке Узварас, а лемур — в Межапарке.
Снимки с персонажами можно прислать на e-mail: mediji@riga.lv. Тех, кто сфотографируется со всеми героями, ждут призы, которые можно будет получить в фойе на 1 этаже Рижской думы.
Кроме того, в фойе на 2 этаже Ратуши будет выставка исторических материалов о работе Народного фронта в Рижской думе. В этом году в Домe Черноголовых отмечается 35-летие со дня, когда Латвийский народный фронт пришел к власти в самоуправлении Риги. На трех стендах представлены публикации того времени и деятельность Фронта в думе.
Будет доступна и выставка, посвященная истории Рижской думы — от ее истоков в конце XIX века до окончания Второй мировой войны. Особое внимание уделено наиболее значимым градоначальникам этого периода, а также достижениям самоуправления. Экспозиция основана на материалах, собранных многолетним сотрудником думы и исследователем истории Вандой Зариней, использованных в ее книге «Rīgas domnieki laikmeta līkločos», изданной в 2019 году.