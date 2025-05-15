Русскоговорящие стали лучше относиться к восстановлению независимости; уменьшается ностальгия по советскому времени

Наиболее позитивно латвийское общество оценивает Атмоду и время восстановления государства. Положительную оценку этих периодов в опросе дали примерно двое из трех респондентов. При этом наиболее заметно изменились настроения русскоговорящих: в их среде положительное отношение с 2017 года выросло на целых 20 процентных пунктов - до 53%. Примечательно, что положительные ответы чаще всего дают те, кто доволен своей жизнью сейчас. В 2017 году довольна была половина опрошенных, а сейчас уже две трети. Авторы исследования замечают, что недовольство опрошенного своей сегодняшней жизнью не означает, что он скучает по советским временам. Период межвоенной Латвии с 1918 по 1940 год тоже имеет высокую положительную оценку, причем период авторитаризма Карлиса Улманиса после 1934 года получил даже больше положительных оценок, чем предшествовавшее ему время парламентской демократии. Наиболее негативно в истории Латвии оценивается период Второй мировой войны: 79% респондентов признали это время плохим или очень плохим.