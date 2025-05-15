Ночь музеев в Сейме: посетителям покажут оригинал декларации о независимости от 4 мая 1990 года

В этом году также отмечается круглая дата — 105 лет со дня созыва Конституционного собрания Латвии. По этому случаю в Зале голосований будет представлена фотовыставка, в которой, среди прочего, можно будет увидеть фотографии Вилиса Ридзениекса, запечатлевшего моменты 1 мая 1920 года — дня первого заседания Конституционного собрания.