Ночь музеев в Сейме: посетителям покажут оригинал декларации о независимости от 4 мая 1990 года
В субботу, 17 мая, в честь 35-летия со дня восстановления независимости Латвии, здание Сейма примет посетителей в рамках акции Ночь музеев, приглашая всех узнать, как воля народа стала реальностью и страна вновь обрела свободу.
В Красном зале парламента можно будет увидеть уникальный исторический документ — Декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики", подписанную председателем Верховного Совета Латвийской ССР Анатолием Горбуновым и секретарем Верховного Совета Имантом Даудишем. В экспозиции также будут представлены бюллетени, использованные депутатами при голосовании.
Там же будет демонстрироваться видеосерия "Решающее решение: как создавалась Декларация о восстановлении независимости", где современники эпохи Атмоды вспоминают события того времени, а также архивные кадры. Гости смогут сфотографироваться в специальной фотозоне и проверить свои знания в интерактивной викторине, посвященной периоду национального пробуждения.
В Зале заседаний будет звучать оригинальная аудиозапись заседания Верховного Совета от 4 мая 1990 года, на котором проходило голосование за Декларацию "О восстановлении независимости".
У здания Сейма будет размещена открытая выставка, посвященная созданию Декларации от 4 мая 1990 года и парламентскому пути к решающим решениям — восстановлению независимости de iure и de facto. Экспозиция охватывает период от начала Третьей Атмоды, или Певческой революции, до международного признания восстановленной независимости Латвии.
В этом году также отмечается круглая дата — 105 лет со дня созыва Конституционного собрания Латвии. По этому случаю в Зале голосований будет представлена фотовыставка, в которой, среди прочего, можно будет увидеть фотографии Вилиса Ридзениекса, запечатлевшего моменты 1 мая 1920 года — дня первого заседания Конституционного собрания.
Кроме того, посетители смогут ознакомиться с выставкой рисунков "Беларусь. Искусство за решеткой" — работами, созданными политзаключенными режима Лукашенко. Выставка напоминает о ценностях свободы, справедливости и человечности и дает возможность услышать тех, чьи голоса режим пытается заглушить.
Здание Сейма будет открыто для посетителей в субботу, 17 мая, с 19:00 до 24:00.
Важно для посетителей:
- При входе в парламент необходимо предъявить удостоверение личности (паспорт или eID-карту) и пройти проверку безопасности.
- Семьи с детьми до 12 лет (включительно) смогут войти без очереди при предъявлении одного документа на всех.
- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, включая людей на инвалидных колясках, вход будет организован со стороны улицы Екаба.
- В здание нельзя проносить опасные предметы, находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также заходить с крупногабаритными сумками (более 50 x 40 x 20 см) и домашними животными.