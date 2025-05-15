ВИДЕО: Эстония пыталась задержать танкер Jaguar из "теневого флота" России - Москва направила истребитель

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро со своей стороны отметил, что данный инцидент свидетельствует о необходимости развития возможностей Эстонии по обеспечению порядка в Балтийском море. "Нам не хватает различных ресурсов для реагирования как с моря, так и с воздуха. Эти инвестиции серьезные и требуют долгосрочного планирования", — признал он.