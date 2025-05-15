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ВИДЕО: Эстония пыталась задержать танкер Jaguar из "теневого флота" России - Москва направила истребитель

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Военно-морские силы Эстонии во вторник вечером безуспешно попытались задержать танкер Jaguar, принадлежащий так называемому "теневому флоту" России. Судно шло через международные воды Финского залива, проходя по экономической зоне Эстонии в направлении российского порта Приморск, сообщает польский портал Defence 24.

В операции участвовали корабли ВМС Эстонии, вертолеты и самолеты. В соцсетях распространилось видео, снятое с борта танкера, на котором видно эстонский вертолет A139 и самолет M-28 Skytruck, пролетающие рядом с судном, а также патрульные корабли ВМС Эстонии. По данным портала, в ответ на действия эстонских военных Россия направила в район происшествия свой истребитель Су-35.

фото: Скриншот видео
Эстония пыталась задержать российский танкер Jaguar в Финском заливе.
Эстония пыталась задержать российский танкер Jaguar в Финском заливе.

Экипаж танкера отказался выполнять приказы эстонских представителей, однако судно под флагом Габона покинуло экономическую зону Эстонии. Согласно последней информации, Jaguar встал на якорь у российского острова Гогланд.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью эстонскому общественному телевидению заявил, что страна ведет наблюдение за судами в Балтийском море, и этот танкер вызвал обеспокоенность, так как мог приблизиться к подводному кабелю Estlink, соединяющему Эстонию и Финляндию, и потенциально повредить его.

"Военно-морские силы выполнили свою задачу. Любые наши действия должны быть соразмерными. Главной целью было обеспечить безопасность критически важной инфраструктуры", — добавил министр.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро со своей стороны отметил, что данный инцидент свидетельствует о необходимости развития возможностей Эстонии по обеспечению порядка в Балтийском море. "Нам не хватает различных ресурсов для реагирования как с моря, так и с воздуха. Эти инвестиции серьезные и требуют долгосрочного планирования", — признал он.

Танкер Jaguar связан с индийской компанией Gatik Ship Management, которая считается одним из крупнейших операторов "теневого флота" — судов, перевозящих российскую нефть в обход западных санкций.

Ранее сообщалось, что в апреле ВМС Эстонии в Финском заливе более чем на две недели задержали другой танкер "теневого флота" — Kiwala, на котором было обнаружено множество нарушений в области безопасности и технического состояния.

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