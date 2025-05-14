ЕС утвердил новый пакет санкций в отношении России
Послы Евросоюза утвердили 17-й пакет санкций в отношении России. Под ограничения попадет "теневой флот". Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на дипломатов.
Новые ограничения нацелены на российский «теневой флот», с помощью которого РФ обходит введенное ранее нефтяное эмбарго. Как рассказало Deutsche Welle со ссылкой на свою корреспондентку, санкции затронут еще 200 танкеров, в результате чего общее число судов «теневого флота» РФ, находящихся под ограничениями ЕС, достигнет 340.
Помимо этого, в санкционный список попадут около 30 компаний, замешанных в уклонении от санкций, особенно в отношении товаров двойного назначения, а также 75 лиц и компаний, связанных с военно-промышленным комплексом России.
Официальное принятие 17-го пакета санкций в отношении России планируется на заседании Совета ЕС по иностранным делам 20 мая.
Накануне о том, что пакет будет согласован именно 14 мая, писала газета Financial Times. По данным журналистов, ограничения коснутся вьетнамских, турецких и сербских компаний, которые помогают России в обходе санкций, а также 149 танкеров «теневого флота» РФ. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники утверждало, что ЕС готов отложить введение новых санкций в отношении России до предполагаемой встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турции.
Как 13 мая сообщил источник «Вёрстки», на данный момент Путин не планирует посещать Турцию. Вопрос о целесообразности его личного присутствия может изменить президент США Дональд Трамп, говорят собеседники издания.
«Комсомольская правда» без ссылки на источник 14 мая писала, что российскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавит глава МИД России Сергей Лавров, присутствовать будет также помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков. Об этом же сообщило издание Gulagu.net со ссылкой на источник, «близкий к ФСО». Тот предупредил, что планы могут измениться в случае «личной договоренности с президентом США Дональдом Трампом».
Представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что Москва сообщит, кто представит Россию на переговорах в Стамбуле, «как только Путин посчитает нужным объявить об этом». По его словам, российская сторона продолжает готовиться к переговорам с Украиной.
Как сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show, Зеленский готов встретиться на переговорах в Стамбуле только с Путиным. «Принять решение об остановке войны или ее продолжении может только Путин», — сказал Подоляк.
Позже глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своем телеграм-канале, что Зеленский поедет в Турцию, даже если Путин откажется от прямого контакта.