ФОТО: летнее настроение, несмотря на холод! Из Риги в Вильнюс можно добраться на "Поезде розового супа"
С 14 мая по 10 августа всех путешественников приглашают в необычное приключение: по маршруту Рига–Вильнюс–Рига начнет курсировать особый вагон с ярким летним оформлением — «Поезд розового супа», созданный в сотрудничестве компании LTG Link и официального агентства развития города Вильнюс — Go Vilnius. Это приглашение в поездку, где радость путешествия сочетается с кулинарным наследием Балтики — холодным свекольным супом.
Вагон, мимо которого не пройти
«Поезд розового супа» предлагает уникальный и визуально запоминающийся опыт: один из трех вагонов поезда оформлен в тематике традиционного балтийского блюда — холодного свекольного супа. Интерьер вагона и декоративные элементы созданы для того, чтобы подарить пассажирам яркое летнее настроение и вдохновляющее путешествие. Остальные два вагона сохранят стандартный вид, и пассажиры смогут сами выбрать, поехать ли в тематическом розовом вагоне или в обычном. При покупке билета на сайте или в мобильном приложении LTG Link «розовый рейс» будет отмечен специальной меткой — Pink Soup Train. «Холодный свекольный суп — это больше, чем еда. Это летняя традиция, объединяющая литовцев и латышей. В этом году мы приглашаем путешественников из Латвии отправиться в Вильнюс со стилем, — отмечает Эгле Гирджияускайте, руководитель коммуникаций Go Vilnius. — В прошлом году яркий и креативный фестиваль Vilnius Pink Soup Fest посетили 7000 иностранных гостей. Мы уверены, что латвийцы тоже захотят прокатиться на «Поезде розового супа», который сам по себе уже является приключением».
Фестиваль розового супа — 31 мая в Вильнюсе
Фестиваль Vilnius Pink Soup Fest приглашает гостей на насыщенную программу мероприятий для всей семьи. Одним из самых ярких событий станет розовый парад, который преобразит улицы Вильнюса в красочный летний праздник. Также пройдут конкурс тематических костюмов с креативными розовыми нарядами и традиционный марафон официантов, привлекающий внимание как участников, так и зрителей. Все эти мероприятия делают фестиваль одним из самых творческих, визуально эффектных и веселых летних событий в Балтийском регионе. «С этой инициативой мы открываем летний сезон путешествий, одновременно подчеркивая богатое кулинарное наследие Литвы с яркими красками холодного свекольного супа. Мы приглашаем путешественников из Латвии приехать в Вильнюс на поезде — экологичном, удобном и все более популярном виде транспорта», — говорит Кристина Мейде, председатель правления LTG Link.
Ранее Otkrito.lv писал: