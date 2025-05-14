ФОТО: летнее настроение, несмотря на холод! Из Риги в Вильнюс можно добраться на "Поезде розового супа"
фото: пресс-фото
Поезд, который невозможно не заметить: розовый вагон едет в Вильнюс.
В Латвии

ФОТО: летнее настроение, несмотря на холод! Из Риги в Вильнюс можно добраться на "Поезде розового супа"

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

С 14 мая по 10 августа всех путешественников приглашают в необычное приключение: по маршруту Рига–Вильнюс–Рига начнет курсировать особый вагон с ярким летним оформлением — «Поезд розового супа», созданный в сотрудничестве компании LTG Link и официального агентства развития города Вильнюс — Go Vilnius. Это приглашение в поездку, где радость путешествия сочетается с кулинарным наследием Балтики — холодным свекольным супом.

Вагон, мимо которого не пройти

«Поезд розового супа» предлагает уникальный и визуально запоминающийся опыт: один из трех вагонов поезда оформлен в тематике традиционного балтийского блюда — холодного свекольного супа. Интерьер вагона и декоративные элементы созданы для того, чтобы подарить пассажирам яркое летнее настроение и вдохновляющее путешествие. Остальные два вагона сохранят стандартный вид, и пассажиры смогут сами выбрать, поехать ли в тематическом розовом вагоне или в обычном. При покупке билета на сайте или в мобильном приложении LTG Link «розовый рейс» будет отмечен специальной меткой — Pink Soup Train. «Холодный свекольный суп — это больше, чем еда. Это летняя традиция, объединяющая литовцев и латышей. В этом году мы приглашаем путешественников из Латвии отправиться в Вильнюс со стилем, — отмечает Эгле Гирджияускайте, руководитель коммуникаций Go Vilnius. — В прошлом году яркий и креативный фестиваль Vilnius Pink Soup Fest посетили 7000 иностранных гостей. Мы уверены, что латвийцы тоже захотят прокатиться на «Поезде розового супа», который сам по себе уже является приключением».

фото: пресс-фото
Путешествие со вкусом!
Путешествие со вкусом!

Фестиваль розового супа — 31 мая в Вильнюсе

Фестиваль Vilnius Pink Soup Fest приглашает гостей на насыщенную программу мероприятий для всей семьи. Одним из самых ярких событий станет розовый парад, который преобразит улицы Вильнюса в красочный летний праздник. Также пройдут конкурс тематических костюмов с креативными розовыми нарядами и традиционный марафон официантов, привлекающий внимание как участников, так и зрителей. Все эти мероприятия делают фестиваль одним из самых творческих, визуально эффектных и веселых летних событий в Балтийском регионе. «С этой инициативой мы открываем летний сезон путешествий, одновременно подчеркивая богатое кулинарное наследие Литвы с яркими красками холодного свекольного супа. Мы приглашаем путешественников из Латвии приехать в Вильнюс на поезде — экологичном, удобном и все более популярном виде транспорта», — говорит Кристина Мейде, председатель правления LTG Link.

фото: пресс-фото
Интерьер вагона и декоративные элементы созданы для того, чтобы подарить пассажирам яркое летнее настроение и вдохновляющее путешествие.
Интерьер вагона и декоративные элементы созданы для того, чтобы подарить пассажирам яркое летнее настроение и вдохновляющее путешествие.

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