ФОТО: летнее настроение, несмотря на холод! Из Риги в Вильнюс можно добраться на "Поезде розового супа"

«Поезд розового супа» предлагает уникальный и визуально запоминающийся опыт: один из трех вагонов поезда оформлен в тематике традиционного балтийского блюда — холодного свекольного супа. Интерьер вагона и декоративные элементы созданы для того, чтобы подарить пассажирам яркое летнее настроение и вдохновляющее путешествие. Остальные два вагона сохранят стандартный вид, и пассажиры смогут сами выбрать, поехать ли в тематическом розовом вагоне или в обычном. При покупке билета на сайте или в мобильном приложении LTG Link «розовый рейс» будет отмечен специальной меткой — Pink Soup Train. «Холодный свекольный суп — это больше, чем еда. Это летняя традиция, объединяющая литовцев и латышей. В этом году мы приглашаем путешественников из Латвии отправиться в Вильнюс со стилем, — отмечает Эгле Гирджияускайте, руководитель коммуникаций Go Vilnius. — В прошлом году яркий и креативный фестиваль Vilnius Pink Soup Fest посетили 7000 иностранных гостей. Мы уверены, что латвийцы тоже захотят прокатиться на «Поезде розового супа», который сам по себе уже является приключением».