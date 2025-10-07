3000 бы хватило! Между желаемым и действительным в Латвии пролегает пропасть в тысячу евро
Согласно опросу, для финансовой уверенности 45% латвийцев необходима зарплата 2000-3000 евро, еще 29% нуждаются в доходе свыше 3000 евро. Однако реальность заставляет большинство населения жить в режиме постоянной экономии.
Во всех странах Балтии граница финансовой уверенности проходит на уровне чистой зарплаты 2000–3000 евро. В Эстонии 51% участников опроса банка Citadele указали, что чувствовали бы себя финансово уверенно именно при таком доходе; в Латвии этот показатель составил 45%, а в Литве – 43%. Чтобы чувствовать уверенность, зарплату не менее 3000 евро в месяц назвали необходимой примерно четверть опрошенных: в Эстонии – 25%, в Литве – 27%, в Латвии – 29%.
Разрыв между желаемым уровнем дохода и реальной медианной зарплатой составляет примерно 1000 евро. Медианная зарплата – это уровень, с учетом которого половина людей зарабатывает больше, а половина – меньше. Если чистая медианная зарплата во втором квартале составляла около 1360 евро, то официальная средняя нетто-зарплата была 1600 евро.
Руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии и член правления банка Эдвард Ребане отметил, что результаты отражают рост стоимости жизни в последние годы и стремление людей иметь прочный финансовый резерв на случай непредвиденных расходов: «Планка финансовой уверенности по всему региону сместилась в диапазон, который покрывает базовые потребности и оставляет место для сбережений. В Эстонии большинство людей чувствуют себя уверенно при доходе в 2000–3000 евро, тогда как в Латвии и Литве немного больше тех, кто ощущает стабильность лишь при доходе свыше 3000 евро. Эта разница отражает прежде всего восприятие уровня расходов и стремление семей иметь безопасный запас в ежемесячном бюджете».
По словам Ребане, результаты опроса несут практическое значение как для семей, так и для работодателей. «Для семей это означает, что уверенность создает не только сумма зарплаты, но и управление денежными потоками – если часть дохода регулярно идет в сбережения, чувство стабильности сохраняется даже в изменчивой экономической ситуации. Для работодателей важно связывать решения о зарплатах с долгосрочным планированием и ростом производительности, ведь именно это помогает устойчиво повышать покупательную способность работников», - добавил он.
Опросы индекса покупательной уверенности банк Citadele проводил совместно с компанией Norstat. В каждой из трех балтийских стран участие в обоих опросах приняли по 1000 человек.