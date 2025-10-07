3000 бы хватило! Между желаемым и действительным в Латвии пролегает пропасть в тысячу евро

Руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии и член правления банка Эдвард Ребане отметил, что результаты отражают рост стоимости жизни в последние годы и стремление людей иметь прочный финансовый резерв на случай непредвиденных расходов: «Планка финансовой уверенности по всему региону сместилась в диапазон, который покрывает базовые потребности и оставляет место для сбережений. В Эстонии большинство людей чувствуют себя уверенно при доходе в 2000–3000 евро, тогда как в Латвии и Литве немного больше тех, кто ощущает стабильность лишь при доходе свыше 3000 евро. Эта разница отражает прежде всего восприятие уровня расходов и стремление семей иметь безопасный запас в ежемесячном бюджете».