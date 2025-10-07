В Риге до сих пор идут работы по ремонту улиц: где именно и как долго они будут продолжаться?

Из-за сроков выполнения, объёма или других технических причин часть работ по обновлению покрытия перенесут на следующий год. В следующем году работы планируется провести на улицах Яунсаулес, Морика и Усмас, на участке Карля Улманя гатве от улицы Лиепаяс до улицы Яунмоку, а также на улицах Карля Ватсона, Клайпедас, Яня Порука, Глика и Стокхолмас, на проспекте Сигулдас, на участке улицы Вентспилс от Калнциема до Крузес и на участке улицы Золитудес от улицы Приедайнес до улицы Акацию.