В Риге до сих пор идут работы по ремонту улиц: где именно и как долго они будут продолжаться?

В Риге продолжаются работы по обновлению дорожного покрытия. На данный момент работы завершены на 24 участках улиц и продолжаются ещё в семи местах.

Работы по обновлению покрытия будут выполняться до поздней осени, а на тех участках, где из-за непредвиденных обстоятельств их не удастся завершить в этом году, они будут перенесены на следующий год.

В настоящее время работы продолжаются:

  • на участке улицы Балдонес от Слокас до ул. Грегора,
  • на участке улицы Бикерниеку от улицы Улброкас до кольца на улице Юглас,
  • на улице Яняогу,
  • на улице Стендес,
  • на участке улицы Тадайку от Валдекю до Вайнедес,
  • на участке улицы Вайнедес от улицы Гимнастикас до Карля Улманя гатве,
  • на участке Ганибу дамбис от улицы Петерсалас до моста через Саркандаугаву.

Из-за сроков выполнения, объёма или других технических причин часть работ по обновлению покрытия перенесут на следующий год. В следующем году работы планируется провести на улицах Яунсаулес, Морика и Усмас, на участке Карля Улманя гатве от улицы Лиепаяс до улицы Яунмоку, а также на улицах Карля Ватсона, Клайпедас, Яня Порука, Глика и Стокхолмас, на проспекте Сигулдас, на участке улицы Вентспилс от Калнциема до Крузес и на участке улицы Золитудес от улицы Приедайнес до улицы Акацию.

Самоуправление напоминает, что работы по обновлению и улучшению дорожного покрытия в Риге будут продолжаться в течение всего строительного сезона — до поздней осени, если погодные условия будут благоприятными. Во время проведения работ следует учитывать возможные ограничения движения, которые могут значительно повлиять как на движение автомобилей и общественного транспорта, так и на возможности передвижения пешеходов. 

