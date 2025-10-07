В Риге до сих пор идут работы по ремонту улиц: где именно и как долго они будут продолжаться?
В Риге продолжаются работы по обновлению дорожного покрытия. На данный момент работы завершены на 24 участках улиц и продолжаются ещё в семи местах.
Работы по обновлению покрытия будут выполняться до поздней осени, а на тех участках, где из-за непредвиденных обстоятельств их не удастся завершить в этом году, они будут перенесены на следующий год.
В настоящее время работы продолжаются:
- на участке улицы Балдонес от Слокас до ул. Грегора,
- на участке улицы Бикерниеку от улицы Улброкас до кольца на улице Юглас,
- на улице Яняогу,
- на улице Стендес,
- на участке улицы Тадайку от Валдекю до Вайнедес,
- на участке улицы Вайнедес от улицы Гимнастикас до Карля Улманя гатве,
- на участке Ганибу дамбис от улицы Петерсалас до моста через Саркандаугаву.
Из-за сроков выполнения, объёма или других технических причин часть работ по обновлению покрытия перенесут на следующий год. В следующем году работы планируется провести на улицах Яунсаулес, Морика и Усмас, на участке Карля Улманя гатве от улицы Лиепаяс до улицы Яунмоку, а также на улицах Карля Ватсона, Клайпедас, Яня Порука, Глика и Стокхолмас, на проспекте Сигулдас, на участке улицы Вентспилс от Калнциема до Крузес и на участке улицы Золитудес от улицы Приедайнес до улицы Акацию.
Самоуправление напоминает, что работы по обновлению и улучшению дорожного покрытия в Риге будут продолжаться в течение всего строительного сезона — до поздней осени, если погодные условия будут благоприятными. Во время проведения работ следует учитывать возможные ограничения движения, которые могут значительно повлиять как на движение автомобилей и общественного транспорта, так и на возможности передвижения пешеходов.
