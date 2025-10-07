В минувшую пятницу пограничники обнаружили возле границы с Беларусью в Аугшдаугавском крае метеорологический шар с контрабандными сигаретами.
В Латвии
Сегодня 12:25
Сигареты на воздушном шаре: в Латвии обнаружена масштабная контрабанда
В минувшую пятницу пограничники обнаружили возле границы с Беларусью в Аугшдаугавском крае метеорологический шар с контрабандными сигаретами.
Проверяя информацию, полученную от местного жителя, пограничники совместно с сотрудниками Государственной полиции обнаружили в Денской волости сверток, завернутый в полиэтиленовую пленку и привязанный к метеорологическому шару. При осмотре было установлено, что в нем находятся 28 760 сигарет Queen Super Slims с белорусскими акцизными марками. Госполиция начала уголовный процесс.
В минувшую субботу Литва сообщила, что ее воздушное пространство нарушили 25 метеозондов из Беларуси, которые обычно используются контрабандистами. Шары были замечены в районе Вильнюсского аэропорта, поэтому его работа была временно приостановлена.