Сигареты на воздушном шаре: в Латвии обнаружена масштабная контрабанда

Проверяя информацию, полученную от местного жителя, пограничники совместно с сотрудниками Государственной полиции обнаружили в Денской волости сверток, завернутый в полиэтиленовую пленку и привязанный к метеорологическому шару. При осмотре было установлено, что в нем находятся 28 760 сигарет Queen Super Slims с белорусскими акцизными марками. Госполиция начала уголовный процесс.