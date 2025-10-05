Метеозонды из Беларуси нарушили воздушное пространство Литвы: Вильнюсский аэропорт был закрыт, затронуто 6 тысяч пассажиров

Пассажиры рейса Ryanair из Дублина оказались в Риге: они провели около часа в самолёте в ожидании разрешения вылететь в Вильнюс, но позднее было объявлено, что аэропорт остаётся закрытым. Пассажирам предложили организованный автобусный трансфер в Вильнюс, но позже сообщили, что автобусы найти не удалось, и дорогу до столицы придётся искать самостоятельно. Многие вызвали такси за несколько сотен евро, другие остались ночевать в Риге.