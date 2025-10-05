Метеозонды из Беларуси нарушили воздушное пространство Литвы: Вильнюсский аэропорт был закрыт, затронуто 6 тысяч пассажиров
Поздним вечером в субботу из-за зафиксированных баллонов-зондов воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом было временно закрыто. Эту информацию порталу LRT.lt подтвердили в компании «Литовские аэропорты» (LTOU). В воскресенье утром работа аэропорта была полностью восстановлена.
По данным Национального центра управления кризисами (NKVC), в ночь на воскресенье воздушное пространство Литвы нарушили 25 метеорологических воздушных шаров, которые обычно используют контрабандисты. Как сообщил представитель центра Дарюс Бута, шары прилетели из Беларуси. В Вильнюсе было замечено 13–14 таких объектов, два из них – непосредственно над аэропортом.
Руководитель NKVC Вилмантас Виткаускас пояснил, что в ночь на субботу дул благоприятный южный ветер, позволивший шарам пересечь границу. Сейчас полиция проводит активный поиск упавших объектов. «Очень важно найти их и установить, кто должен был их забрать», – подчеркнул он.
В субботу в 22:16 воздушное пространство над аэропортом было закрыто, а полёты возобновились лишь в 4:50 утра. Ограничения затронули около 30 рейсов и примерно 6 тысяч пассажиров.
По данным LTOU, часть рейсов была отменена — в Цюрих, Лондон, Франкфурт, Кутаиси, Варшаву и Копенгаген. Некоторые самолёты перенаправили в Каунас и Ригу, один рейс из Турции сел в Гданьске.
Пассажиры рейса Ryanair из Дублина оказались в Риге: они провели около часа в самолёте в ожидании разрешения вылететь в Вильнюс, но позднее было объявлено, что аэропорт остаётся закрытым. Пассажирам предложили организованный автобусный трансфер в Вильнюс, но позже сообщили, что автобусы найти не удалось, и дорогу до столицы придётся искать самостоятельно. Многие вызвали такси за несколько сотен евро, другие остались ночевать в Риге.
По словам Виткаускаса, всего в этом году в Литве зафиксировано около 500 подобных шаров. В августе число таких случаев также достигало нескольких десятков. Он добавил, что хотя направить их точно к аэропорту сложно, «нельзя исключать и худший сценарий».
Это не первый подобный инцидент: 27 сентября Служба общественной безопасности зафиксировала три запрещённых полёта дронов в районе Вильнюсского аэропорта, а 21 августа также сообщалось о дроне, из-за чего рейсы временно приостанавливались и перенаправлялись в другие города.