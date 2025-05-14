Депутата Сейма признали виновным в подделке документа - он может лишиться мандата
Рижский районный суд признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК) и адвокатов из Валмиеры Эдгара Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа. Яковин и Кауце оштрафованы на 7400 евро, а Атлацис - на 6660 евро.
Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован. При вступлении в силу обвинительного решения суда депутат Сейма лишится мандата. Яковин сообщил агентству LETA, что сначала ознакомится с полным текстом приговора, но обязательно его обжалует. Его позиция по этому делу не изменилась - он свою вину не признает.
Дело расследовало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), которое ранее сообщило, что адвокаты в сговоре с семейным врачом предоставили суду поддельный медицинский документ для оправдания неявки стороны адвокатуры, в результате суд отложил рассмотрение гражданского дела.
По мнению правоохранителей, Атлацис уговорил Яковина подделать выписку из медицинской карты Кауце. Кауце затем подала эту выписку о состоянии ее здоровья и указаниях врача в Видземский районный суд, добившись таким образом отсрочки судебного заседания и затягивания судопроизводства по гражданскому делу, сообщил БПБК.
БПБК обратило внимание, что листы нетрудоспособности, выписки и различные другие заключения о состоянии здоровья физического лица, которые выдают медики, в понимании уголовного закона считаются документами. Таким образом, подготовка и выдача выписки, в которой указана недостоверная информация о фактическом состоянии здоровья пациента, трактуется как подделка документа. Атлацис обвиняется в подстрекательстве к совершению подделки документа, Яковин - в подделке документа, а Кауце - в использовании поддельного документа. В обвинении указано, что во время "заболевания" адвокат ходила в офис, работала, несколько раз посещала спортзал.
Ранее за выдачу Яковина проголосовали почти все присутствующие депутаты Сейма, за исключением Александра Кирштейнса и Дидзиса Шмитса, которые воздержались, и большинства фракции "Латвия на первом месте", которые предпочли не участвовать в голосовании.
Яковин подчеркнул, что не совершал коррупционных действий и не получал за выписанный больничный лист какого-либо вознаграждения. Обвиняемые адвокаты отрицают свою вину.