Депутата Сейма признали виновным в подделке документа - он может лишиться мандата

БПБК обратило внимание, что листы нетрудоспособности, выписки и различные другие заключения о состоянии здоровья физического лица, которые выдают медики, в понимании уголовного закона считаются документами. Таким образом, подготовка и выдача выписки, в которой указана недостоверная информация о фактическом состоянии здоровья пациента, трактуется как подделка документа. Атлацис обвиняется в подстрекательстве к совершению подделки документа, Яковин - в подделке документа, а Кауце - в использовании поддельного документа. В обвинении указано, что во время "заболевания" адвокат ходила в офис, работала, несколько раз посещала спортзал.