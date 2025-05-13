CNN: присутствие Трампа на переговорах в Стамбуле зависит от того, приедет ли Путин
Участие Дональда Трампа в переговорах между Россией и Украиной 15 мая по-прежнему остается открытым вопросом. В значительной степени это будет зависеть от того, примет ли участие в переговорах Владимир Путин. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя администрации США.
«Сейчас все очень динамично. Никто не знает, как будет выглядеть четверг», — заявил источник издания.
Как пишут журналисты, спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог будут принимать участие во встрече. Эту информацию подтверждают источники агентства Reuters. По данным CNN, Уиткофф и Келлог будут лишь наблюдать за предполагаемыми переговорами. Накануне Трамп утверждал, что не исключает возможность участия в переговорах в Турции, если это будет возможно.
Как 13 мая сообщил источник «Вёрстки», на данный момент Путин не планирует посещать Турцию. Вопрос о целесообразности его личного присутствия может изменить президент США Дональд Трамп, говорят собеседники издания.
«Комсомольская правда» без ссылки на источник сегодня писала, что российскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавит глава МИД России Сергей Лавров, присутствовать будет также помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков. Об этом же сообщило издание Gulagu.net со ссылкой на источник, «близкий к ФСО». Тот предупредил, что планы могут измениться в случае «личной договоренности с президентом США Дональдом Трампом».
Представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что Москва сообщит, кто представит Россию на переговорах в Стамбуле, «как только Путин посчитает нужным объявить об этом». По его словам, российская сторона продолжает готовиться к переговорам с Украиной.
Ранее сегодня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский готов встретиться на переговорах в Стамбуле только с Владимиром Путиным. По его словам, Мединский, Лавров и Мишустин вряд ли уполномочены принимать [необходимые] решения.
«Принять решение об остановке войны или ее продолжении может только Путин», — сказал Подоляк в эфире The Breakfast Show.