CNN: присутствие Трампа на переговорах в Стамбуле зависит от того, приедет ли Путин

«Комсомольская правда» без ссылки на источник сегодня писала, что российскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавит глава МИД России Сергей Лавров, присутствовать будет также помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков. Об этом же сообщило издание Gulagu.net со ссылкой на источник, «близкий к ФСО». Тот предупредил, что планы могут измениться в случае «личной договоренности с президентом США Дональдом Трампом».