В эти выходные, 17 и 18 мая, в Риге состоится 35-й юбилейный Рижский марафон Rimi, который соберет тысячи бегунов и гостей столицы.
В Латвии
13 мая 2025 г., 14:25
На выходных пройдет Рижский марафон Rimi: местами ограничения движения начнут действовать уже 16 мая
В эти выходные, 17 и 18 мая, в Риге состоится 35-й юбилейный Рижский марафон Rimi, который соберет тысячи бегунов и гостей столицы. В связи с мероприятием в городе вводятся существенные ограничения движения, которые в некоторых местах начнут действовать уже с вечера пятницы, 16 мая.
Основные ограничения:
- С 16 мая (20:00) до 19 мая (6:00) будет перекрыт участок набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас, включая прилегающую параллельную улицу со стороны Старой Риги.
- В Старой Риге на этот же период организуют двустороннее движение на отдельных улицах: Яуниела, Краму, части улицы Пилс, части улицы Екаба и на Домской площади.
- В воскресенье, 18 мая, с 6:00 до 18:00 двустороннее движение будет разрешено также на участках улиц Калькю и Шкюню.
Перекрытия в связи с забегами:
- В субботу, 17 мая:
- С 8:00 до 14:30 — пройдет Детский день Рижского марафона Rimi.
- С 10:40 до 12:00 — забег DPD Jūdze, во время которого будет перекрыто движение транспорта на его маршруте.
- В воскресенье, 18 мая, с 6:00 до 18:00 пройдут основные забеги: марафон, полумарафон, а также дистанции 10 км и 6 км. В эти часы движение на маршрутах забегов будет частично ограничено или полностью закрыто.
Запреты на остановку и стоянку:
С 20:00 16 мая до 6:00 19 мая будет запрещена остановка и стоянка:
- по обе стороны 11 ноября набережной (от Каменного моста до Муйтас);
- на параллельной улице у Старой Риги (от Полю гате до Яуниела);
- на улице Калькю (от набережной до Ратушной площади).
Оставленные машины могут быть эвакуированы.
Ограничения на электросамокаты и велосипеды:
- 17 мая с 9:00 до 14:30 и 18 мая с 6:00 до конца мероприятия будет запрещено движение электросамокатов, велосипедов, рикш и других микромобильных средств в зонах проведения марафона.
- Зона парковки самокатов на 11 ноября набережной будет закрыта с 20:00 16 мая до 6:00 19 мая.
- С 20:00 17 мая до 18:00 18 мая запрещено размещать микромобильные средства на велодорожке на улице Кишэзера (от ул. Густава Земгала до проспекта Кокнесес).