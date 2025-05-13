Следует ли легализовать в Латвии медицинскую марихуану? Правящая коалиция не может прийти к согласию

Глава Государственной полиции Армандс Рукс заявил, что он не поддерживает декриминализацию употребления наркотиков, однако, в случае согласия экспертов, не возражал бы против легального использования марихуаны в медицинских целях. Отвечая на вопрос, стоит ли Латвии разрешить использование марихуаны в медицинских целях, как это сделано в ряде западных стран, Рукс отметил, что он не является экспертом в области медицины. При этом психотропные вещества уже используются в медицине, но их оборот строго контролируется.