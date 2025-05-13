Следует ли легализовать в Латвии медицинскую марихуану? Правящая коалиция не может прийти к согласию
В Латвии разгорелась дискуссия о легализации медицинской марихуаны: правящие партии не могут достичь согласия, а эксперты и политики высказывают разные мнения по этому вопросу.
Инициатором обсуждения этой темы в коалиции выступила партия "Прогрессивные". Как заявила журналистам премьер-министр Эвика Силиня после совещания партий, формирующих правительство, по данному вопросу в коалиции отсутствует консенсус. Силиня пояснила, что партия "Новое Единство" считает необходимым сначала провести дискуссию с врачами и другими специалистами. «Такую дискуссию фракциям следовало бы развернуть», — добавила она. В то же время Союз "зеленых" и крестьян (ZZS) в данный момент не поддерживает эту идею, отметил министр экономики Виктор Валайнис (ZZS), добавив, что решение должно быть профессиональным.
«Если профессиональные организации выскажут поддержку, мы можем продолжить обсуждение», — сказал Валайнис, подчеркнув, что на данный момент среди врачей поддержки легализации медицинской марихуаны нет.
Руководитель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев указал, что партия намерена продолжать поднимать этот вопрос и приглашает другие партии присоединиться к обсуждению.
Как ранее сообщалось, в начале апреля правление "Прогрессивных" приняло решение продвигать идею совершенствования регулирования в области медицинской марихуаны, заявив, что и ей есть место в системе здравоохранения Латвии. Партия подчеркивает, что медицинская марихуана — в виде таблеток, капсул или экстрактов — может быть наиболее эффективным или даже единственным решением для пациентов, страдающих от хронической боли, тошноты, мышечных спазмов и других симптомов, связанных с такими заболеваниями, как рассеянный склероз или онкология.
В настоящее время часть пациентов уже использует такие препараты, но приобретает их нелегально или ввозит в страну контрабандой, не имея возможности обсудить дозировки и способы применения с медиками. Также врачи зачастую не располагают информацией о том, какие препараты и в каких случаях можно использовать, отмечает партия.
Глава Государственной полиции Армандс Рукс заявил, что он не поддерживает декриминализацию употребления наркотиков, однако, в случае согласия экспертов, не возражал бы против легального использования марихуаны в медицинских целях. Отвечая на вопрос, стоит ли Латвии разрешить использование марихуаны в медицинских целях, как это сделано в ряде западных стран, Рукс отметил, что он не является экспертом в области медицины. При этом психотропные вещества уже используются в медицине, но их оборот строго контролируется.
По словам Рукса, если вещество назначается по решению врача и используется в медицинских целях, он не видит в этом проблемы. Однако он выразил обеспокоенность идеей декриминализации употребления наркотиков. Будь то марихуана или иное вещество, ни одна страна, где это практикуется, не заявляла, что это решило проблему потребления или незаконного оборота наркотиков, подчеркнул он.