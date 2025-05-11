"Мы будем есть траву, но сделаем бомбу". Как Пакистан стал ядерной державой, и почему режим нераспространения не смог его остановить

Пакистан стал независимым государством в 1947 году, когда Британская Индия была разделена на две страны — Индию и Пакистан. Раздел сопровождался хаосом: миллионы людей были вынуждены переселиться, вспыхнули этнические конфликты. С самого начала у Пакистана была сложная структура: страна состояла из двух частей — западной и восточной, которые находились по разные стороны Индии. Восточная часть была густонаселённой, но бедной и малопредставленной во власти. Это вызывало протесты. Когда в 1970 году партия из Восточного Пакистана выиграла выборы, правительство в западной части отказалось признать её победу. Начались репрессии, люди из Восточного Пакистана массово бежали в Индию.