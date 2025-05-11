"Мы будем есть траву, но сделаем бомбу". Как Пакистан стал ядерной державой, и почему режим нераспространения не смог его остановить
Ядерная эпоха началась в августе 1945 года, когда США впервые применили атомное оружие против Японии. Уже к 1964 году в ядерный клуб вошли СССР, Великобритания, Франция и Китай. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение ядерного оружия, в 1968 году был подписан Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), закрепивший право обладания ядерным оружием только за пятью странами. В отличие от Израиля, который сохраняет двусмысленную позицию в отношении своего ядерного статуса и не делится своими технологиями, Пакистан открыто вошёл в клуб ядерных держав и превратил свои наработки в экспортный товар. Эта история показывает, как ядерное оружие не сдерживает конфликты, а усиливает риск эскалации — особенно на фоне текущего противостояния с Индией.
Истоки конфликта: от раздела Британской Индии до национальной травмы
Пакистан стал независимым государством в 1947 году, когда Британская Индия была разделена на две страны — Индию и Пакистан. Раздел сопровождался хаосом: миллионы людей были вынуждены переселиться, вспыхнули этнические конфликты. С самого начала у Пакистана была сложная структура: страна состояла из двух частей — западной и восточной, которые находились по разные стороны Индии. Восточная часть была густонаселённой, но бедной и малопредставленной во власти. Это вызывало протесты. Когда в 1970 году партия из Восточного Пакистана выиграла выборы, правительство в западной части отказалось признать её победу. Начались репрессии, люди из Восточного Пакистана массово бежали в Индию.
В 1971 году Индия вмешалась, началась короткая война, в которой Пакистан потерпел тяжёлое поражение. Восточная часть отделилась и стала новой страной — Бангладеш. Поражение стало тяжёлым ударом для Пакистана, особенно для его армии, которая считалась опорой государства и символом национальной гордости. Потеря Восточного Пакистана и массовый плен военных вызвали в обществе глубокое чувство унижения и уязвимости. На этом фоне к власти пришёл Зульфикар Али Бхутто, который поставил перед страной новую цель — восстановить военный баланс с Индией и не допустить повторения такого позора в будущем. Он сказал: «Если Индия сделает бомбу, мы будем есть траву, но тоже создадим свою».
Начало ядерной программы
Уже в 1972 году Бхутто собрал ведущих пакистанских учёных на тайной встрече и поручил им разработать собственную ядерную бомбу. Первоначально ставка делалась на плутониевый путь с использованием тяжёлой воды, как это делали Канада и Франция. Этот метод заключается в использовании ядерных реакторов, работающих на природном уране и тяжёлой воде, чтобы вырабатывать плутоний — вещество, пригодное для создания ядерной боеголовки. В 1960-х годах Пакистан получил доступ к ядерным технологиям благодаря сотрудничеству с Канадой, которая поставила ядерный реактор в Карачи в рамках мирной атомной программы.
Однако после того, как Индия в 1974 году провела первое ядерное испытание, международное сообщество ужесточило контроль над экспортом ядерных технологий. Канада прекратила сотрудничество, и этот путь оказался заблокирован. Всё изменилось в 1975 году, когда в Пакистан вернулся Абдул Кадир Хан — инженер-ядерщик, работавший на европейском ядерном консорциуме URENCO в Нидерландах. Там он имел доступ к передовым технологиям обогащения урана с помощью газовых центрифуг — это другой путь к созданию ядерного оружия. Хан вывез в Пакистан не только технические чертежи, но и списки поставщиков, логистические схемы и контактные данные европейских фирм, которые могли помочь с оборудованием.
Он написал личное письмо премьер-министру Зульфикару Али Бхутто, предложив сменить стратегию и сделать ставку на урановую бомбу, которую можно было бы создать без помощи Запада. Бхутто согласился. В пригороде Исламабада была срочно создана секретная лаборатория, позже названная в честь Хана — Khan Research Laboratories (KRL). Именно там в течение последующих лет и велась основная работа над пакистанским ядерным оружием.
Как Пакистану удалось обмануть весь мир
Создание ядерного оружия требует не только теоретических знаний, но и сложной промышленной базы — высокоточных станков, специальных сплавов и компонентов двойного назначения. В 1970-х и 1980-х годах Пакистан сумел организовать одну из самых скрытных и дерзких программ ядерного вооружения в истории. Её архитектором стал Абдул Кадир Хан — инженер, обладавший не только техническими знаниями, но и даром организации глобального чёрного рынка.
С помощью сети фиктивных компаний, созданных в Швейцарии, Германии, Великобритании, ОАЭ и Сингапуре, Пакистан закупал жизненно важные компоненты под видом медицинского или промышленного оборудования. Центрифуги, вакуумные насосы, роторы, магнитные подшипники и управляющие блоки — всё это ввозилось в Пакистан по фальшивым документам, минуя экспортный контроль.
Одновременно Пакистан заручился поддержкой Китая. Китайские руководители были заинтересованы в сдерживании Индии (в 1960-ых между странами было несколько пограничных конфликтов) и рассматривали Пакистан как союзника. По данным западных разведслужб, в середине 1980-х годов Пекин передал Пакистану чертежи собственной ядерной боеголовки, провел обучение инженеров и предоставил оборудование, необходимое для выработки плутония.
США знали о прогрессе Пакистана в создании ядерного оружия ещё с конца 1970-х годов, но в условиях войны в Афганистане предпочли закрыть глаза: Пакистан был важным союзником в борьбе с СССР. Даже после принятия в 1985 году Поправки Пресслера, запрещающей помощь странам, нарушающим режим нераспространения, Вашингтон продолжал оказывать поддержку, ссылаясь на стратегические интересы. Только в 1990 году, когда советские войска покинули Афганистан, США официально признали, что Пакистан обладает ядерными технологиями, и прекратили военное сотрудничество.
Тем временем Абдул Кадир Хан и его команда достигли цели. Уже к 1987 году Пакистан имел достаточно обогащенного урана для создания одного-двух зарядов. Однако страна избегала испытаний, осознавая международные последствия. Всё изменилось в мае 1998 года, когда Индия провела серию ядерных взрывов. Через две недели Пакистан ответил: шесть мощных подземных испытаний в горах Белуджистана продемонстрировали миру, что исламская республика тоже стала ядерной державой.
Премьер-министр Наваз Шариф в тот день торжественно заявил: «Сегодня мы сравнялись. Мы не меньше Индии». Так завершилась многолетняя программа, о которой весь мир знал, но которую никто не смог остановить. Пакистан обманул систему, обошёл правила, использовал стратегические союзы — и добился того, что считалось невозможным. И этот прецедент стал тревожным сигналом для всей архитектуры глобального нераспространения.
В 2003–2004 годах стало известно, что Абдул Кадир Хан, один из создателей пакистанской ядерной программы, наладил тайную сеть по продаже ядерных технологий. Он передавал чертежи центрифуг, оборудование и инструкции странам вроде Ирана, Ливии и Северной Кореи. Хан признал вину, но понёс лишь символическое наказание — несколько лет домашнего ареста. На текущий момент, по данным Arms Control Association, Пакистан располагает примерно 170 ядерными боезарядами, что делает его одной из крупнейших ядерных держав мира.
***
История ядерной программы Пакистана сегодня перестаёт быть просто эпизодом холодной войны — она снова становится актуальной угрозой. Обострение конфликта с Индией в мае 2025 года, обмен ударами и риторика о «неминуемом ответе» демонстрируют: наличие ядерного оружия не гарантирует стабильности, а наоборот — делает локальные кризисы потенциально катастрофическими.
Пакистанская бомба, созданная в обход международных договоров, показывает, что ядерное сдерживание в нестабильных регионах не предотвращает конфликты, а повышает ставки каждого инцидента. В мире, где технологии распространены, а дипломатия ослабевает, ядерное оружие перестаёт быть инструментом безопасности и превращается в фактор риска для всей планеты.