"Здесь легче дышать - леса, семья, прогулки": почему люди принимают гражданство Латвии

Для Александра гражданство — это и чувство принадлежности, и свобода. С Латвией у него ассоциируются три вещи: Лиго, пирожки со шпеком и независимость. То же самое вспоминает и Катрин Зарубина: «Я родилась в Латвии. И с пяти лет говорю только по-латышски. Всю жизнь. И поняла, что хочу получить гражданство», — сказала она.