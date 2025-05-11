"Здесь легче дышать - леса, семья, прогулки": почему люди принимают гражданство Латвии
Накануне государственных праздников более 30 претендентов на гражданство торжественно принесли присягу, заверив свою верность стране, в которой живут. Все они получают латвийское гражданство в порядке натурализации, доказав знание государственного языка, Сатверсме и истории. Но у каждого — своя особая «латвийская» история, в которой есть и пирожки со шпеком, и праздник Лиго, и море с природой, и — свобода.
После решения Кабинета министров о принятии в гражданство новоиспеченные граждане смогут оформить латвийские паспорта. Среди них — многие, родившиеся в России, но переехавшие в Латвию в детстве. Они говорят по-латышски и мыслят по-латышски. В их числе — Александр Афанасьев, сообщает LSM.lv.
«Я учусь, родился в России. Подумал — пора уже оформить. Это было легко. Латышский язык — совсем легко. Экзамен по истории? Ну, я же знаю историю! Просто процесс долгий», — говорит Александр.
Паспорт негражданина иногда становился поводом для курьезов. Один пограничник в Таиланде, например, спросил: «Что значит "негражданин"? Ты не гражданин Латвии?»
Для Александра гражданство — это и чувство принадлежности, и свобода. С Латвией у него ассоциируются три вещи: Лиго, пирожки со шпеком и независимость. То же самое вспоминает и Катрин Зарубина: «Я родилась в Латвии. И с пяти лет говорю только по-латышски. Всю жизнь. И поняла, что хочу получить гражданство», — сказала она.
А у программиста Константина Лесового отец — португалец. Он каждый год навещает родных со стороны отца, но своей родиной называет Латвию. «Я здесь родился, но было трудно: у меня отец португалец. Мне не дали [гражданство]. Сейчас я это исправил и все наладил! Латвия — прекрасная. Здесь легче дышать — леса, семья, прогулки», — говорит Константин.
«Я родился в России. Все было в порядке, у меня был вид на жительство. Но было тяжело — почему ты не латвиец? Это ранило мою душу. Латвия у меня ассоциируется с архитектурой, туризмом и морем!» — подчеркивает будущий гражданин Олег Баганов.
Олег не любит шумные праздники. Он говорит, что предпочитает просто гулять по Старой Риге и паркам. И просто чувствовать и вдыхать Латвию.