Бум освобождений от экзаменов - хотят откосить или здоровье латвийских школьников действительно оставляет желать лучшего?

Детский психиатр Никита Безбородов рассказал, что школы заранее знают, какие ученики не смогут успешно сдать экзамены, и целенаправленно направляют их к врачам, чтобы те получили освобождение. Однако по действующим нормам освобождены могут быть только те, кто длительное время находится под медицинским наблюдением, поэтому слабые ученики становятся пациентами с начала учебного года. Это приводит к появлению формальных диагнозов, таких как эмоциональная нестабильность и смешанные физические нарушения обучения, хотя у детей нормальное интеллектуальное развитие, но отсутствует достаточная педагогическая поддержка.