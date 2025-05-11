Бум освобождений от экзаменов - хотят откосить или здоровье латвийских школьников действительно оставляет желать лучшего?
В Латвии ужесточен порядок освобождения от школьных экзаменов, но число освобожденных снова растет. Врачи перегружены запросами, школы формально направляют слабых учеников к специалистам, а проблемы системы образования остаются нерешенными.
В Латвии уже два года действует строгий порядок освобождения от школьных экзаменов, который предполагает, что выдавать такие освобождения могут только психиатры, неврологи, гематоонкологи и врачебные комиссии. Семейные врачи такого права не имеют. Это ужесточение должно было сократить количество освобожденных, однако после первоначального спада их число снова выросло.
До введения новых норм от экзаменов освобождали около 2000 выпускников ежегодно, что составляло примерно 10% от общего числа. В ряде школ экзамены сдавали лишь несколько учеников, а остальные получали освобождение. В первый год после ужесточения норм число таких случаев действительно снизилось, но затем снова начало расти: в 2022/2023 учебном году освобождены 906 учеников, а в 2023/2024 — уже 1572.
Латвийская ассоциация детских психиатров заявила, что новый порядок значительно увеличил нагрузку на специалистов, поскольку число обращений за освобождениями растет. Организация проинформировала Минздрав и попросила пересмотреть систему.
Детский психиатр Никита Безбородов рассказал, что школы заранее знают, какие ученики не смогут успешно сдать экзамены, и целенаправленно направляют их к врачам, чтобы те получили освобождение. Однако по действующим нормам освобождены могут быть только те, кто длительное время находится под медицинским наблюдением, поэтому слабые ученики становятся пациентами с начала учебного года. Это приводит к появлению формальных диагнозов, таких как эмоциональная нестабильность и смешанные физические нарушения обучения, хотя у детей нормальное интеллектуальное развитие, но отсутствует достаточная педагогическая поддержка.
Безбородов критически относится к системе выдачи освобождений. По его мнению, если ребенок способен посещать школу, то он способен и сдавать экзамен. Единственное оправдание освобождения — острое обострение болезни. Однако и здесь есть проблема: освобождения выдаются до 1 марта, а экзамены проходят в мае, и врачи должны заранее предсказать, как будет себя чувствовать ученик через несколько месяцев.
Вопрос освобождения затрагивает не только медицинские случаи, но и языковую проблему. Заместитель госсекретаря Минобразования и науки Кристине Ниедре-Латхере рассказала, что часто освобождения получают школьники, недостаточно владеющие латышским языком, поскольку они не могут сдать экзамены.
Неизвестно, как часто врачи отказывают в выдаче освобождений. По словам Безбородова, специалисты более снисходительны к ученикам начальной школы. При этом освобождения получают не лентяи, а дети с нормальным интеллектом, но с недостаточными знаниями. Возможно, с лучшей педагогической поддержкой они смогли бы сдать экзамены.
Точной информации о диагнозах Минобразования не имеет: в документах указывается лишь код заболевания, а школы сообщают, что речь чаще всего идет о вегетативной дистонии, эмоциональной нестабильности, стрессе и снижении когнитивных навыков. Психоэмоциональное состояние также играет роль в способности сдавать экзамены. Учителя, запугивающие учеников сложностью тестов, лишь усугубляют проблему, поэтому педагогический подход к экзаменам необходимо пересмотреть.
Пока окончательного решения нет, и вопрос остается открытым.