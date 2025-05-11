Балтийский кадровый кризис: что будет, если украинские беженцы однажды уедут?

Молодой хозяин хутора в Тарвасту Калле Нукка отметил, что украинцы уже пять-шесть лет помогают на молочной ферме, и если им придется уехать, ситуация сильно осложнится. Сейчас из 12 работников фермы четверо - украинцы, в том числе супружеская пара. Останутся ли украинцы работать у него после окончания войны, Нукка сказать не смог. "Конечно, они хотят домой. Супружеская пара, приехавшая сюда после начала войны, уже три года не была на родине, поскольку муж не смог бы потом вернуться в Эстонию. Но если все четыре украинских работника от нас уедут, это будет серьезная проблема - найти даже одного нового работника в округе просто негде. Эти украинцы долгое время хорошо у нас работают, мы относимся друг к другу по-человечески, все идет гладко. Они уже почти как члены семьи", - рассказал он.