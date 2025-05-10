"Она была еще в крови": в музее Огре выставлена форма убитого российского солдата - специалисты сомневаются в этичности такого экспоната

На первых двух этажах Огрского музея посетители могут ознакомиться с историей завоевания и восстановления независимости Латвии, а также с героизмом и жертвами жителей Огрского края во имя свободы. На третьем этаже размещена экспозиция «Мы и они», рассказывающая о борьбе украинцев за свою страну. Там выставлена форма погибшего российского солдата, о получении которой историк музея, отставной майор Гунарс Русиньш рассказал журналисту TV24: «Когда мы ее привезли, она была еще в крови. Украинские солдаты передали нам этот костюм. Когда везли домой, в автобусе пошел неприятный запах, и ребята между собой шутили: “У тебя что-то сильно изо рта воняет”. Когда открыли мешок, поняли, что это застоявшаяся кровь и именно она источала этот запах».