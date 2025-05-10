Пакистан объявил о начале масштабной военной операции против Индии в ответ на новые удары по стране

Пакистанская армия планирует поразить многочисленные стратегические цели на территории Индии, включая склад ракет на севере страны, сообщает Reuters. Пакистанская сторона уже заявила об успешных ударах по главным военным объектам на территории Индии: якобы уничтожены аэродром в городе Бхатинда (штат Пенджаб) и авиабаза в Акхнур (территория Джамму и Кашмир). Кроме того, удары также пришлись по индийским системам ПВО. Индийские СМИ сообщали о массированных налетах дронов.