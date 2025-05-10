Пакистан объявил о начале масштабной военной операции против Индии в ответ на новые удары по стране
Индия нанесла ракетные удары по трем авиабазам Пакистана: Нур-Хан, Мюрид и Шоркот (Рафики). Об этом заявила пакистанская армия.
Одна из баз находится примерно в 10 км от пакистанской столицы Исламабада, и служит штаб-квартирой военного командования страны, отмечает «Би-би-си». В атаке, по утверждению Исламабада, участвовали ракеты класса «земля-воздух», выпущенные с индийских самолетов. Как заявил генерал-майор Ахмад Шариф Чоудри, ракеты были также выпущены по Афганистану.
В ответ на это Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» («Прочная стена»). Исламабад не мог «просто ждать, пока Индия продолжает свои провокации», заявили власти Пакистана.
Пакистанская армия планирует поразить многочисленные стратегические цели на территории Индии, включая склад ракет на севере страны, сообщает Reuters. Пакистанская сторона уже заявила об успешных ударах по главным военным объектам на территории Индии: якобы уничтожены аэродром в городе Бхатинда (штат Пенджаб) и авиабаза в Акхнур (территория Джамму и Кашмир). Кроме того, удары также пришлись по индийским системам ПВО. Индийские СМИ сообщали о массированных налетах дронов.
CNN сообщает, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф созвал заседание высшего органа страны, принимающего решения по вопросам ядерной и ракетной политики. О количестве жертв с обеих сторон официальных сведений пока нет. По данным индийского агентства PTI, в результате ударов Пакистана в Джамму и Кашмире погиб высокопоставленный индийский чиновник. Всего с индийской стороны якобы погибли пять человек.
Власти Индии не комментировали обвинения Пакистана в ударах по своим авиабазам, однако объявили, что готовы ответить на на новые атаки Паксиатана.
Госсекретарь США Марко Рубио созвонился с командующим армии Пакистана и призвал Исламабад и Дели найти пути к деэскалации, а также предложил странам помощь в организации переговоров. Министры иностранных дел стран G7 и Евросоюза опубликовали совместное заявление, в котором призвали Индию и Пакистан проявить максимальную сдержанность и призвали к немедленной деэскалации.