Исследование: в ближайшие 5 лет потребление электроэнергии в Латвии может вырасти более чем на 40%

«Мы следим за отраслевыми прогнозами и продолжаем регулярные инвестиции в модернизацию электросетей, вкладывая не только средства Sadales tīkls, но и привлекая финансирование из фондов Европейского союза. Это позволяет укреплять электросети еще быстрее, при этом не создавая дополнительной финансовой нагрузки на плечи потребителей. Такой подход уже позволил достичь того, что 67% электросетей построены в изолированном, устойчивом к изменениям погодных условий виде — проложены под землей кабели, используются изолированные провода и подвесные кабели. Инвестиции необходимо продолжать, причем не только локально, но и в странах Европы в целом. Недавние события в Испании и Португалии наглядно показали, какой кризис может вызвать внезапное отключение электроэнергии почти в масштабах всей страны — всем нам необходимо совместно работать, чтобы в объединенной энергосистеме Европы такие инциденты были невозможны», — говорит председатель правления Sadales tīkls Сандис Янсонс.