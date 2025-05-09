Исследование: в ближайшие 5 лет потребление электроэнергии в Латвии может вырасти более чем на 40%
Потребление электроэнергии в Латвии в ближайшие пять лет может вырасти более чем на 40%, достигнув в 2030 году 10 тераватт-часов (TWh) — об этом свидетельствуют прогнозы, включенные в исследование Grids for Speed, подготовленное экспертами Европейской ассоциации энергетических компаний Eurelectric и компании EY.
Таким образом, еще больше возрастет и общественный спрос на надежную и качественную услугу электроснабжения, которую невозможно обеспечить без регулярных и упреждающих инвестиций в модернизацию электросети, — на форуме AC/DC Tech 2025 отметил один из авторов исследования, эксперт EY Global Renewables Том Моррис.
В последние годы потребление электроэнергии в Латвии стагнировало, однако в 2024 году уже наблюдался небольшой рост — на 1%, до почти 7 TWh. Следует отметить, что с учетом установки солнечных панелей для собственного потребления в домохозяйствах и на предприятиях фактический объем потребленной электроэнергии в Латвии выше, поскольку часть произведенного электричества используется немедленно и не попадает в общую сеть и в учет электросетевых операторов. По прогнозам экспертов Eurelectric и EY, ожидается, что одной из отраслей, где потребление электричества будет расти быстрее всего, станет транспортный сектор.
«Мы следим за отраслевыми прогнозами и продолжаем регулярные инвестиции в модернизацию электросетей, вкладывая не только средства Sadales tīkls, но и привлекая финансирование из фондов Европейского союза. Это позволяет укреплять электросети еще быстрее, при этом не создавая дополнительной финансовой нагрузки на плечи потребителей. Такой подход уже позволил достичь того, что 67% электросетей построены в изолированном, устойчивом к изменениям погодных условий виде — проложены под землей кабели, используются изолированные провода и подвесные кабели. Инвестиции необходимо продолжать, причем не только локально, но и в странах Европы в целом. Недавние события в Испании и Португалии наглядно показали, какой кризис может вызвать внезапное отключение электроэнергии почти в масштабах всей страны — всем нам необходимо совместно работать, чтобы в объединенной энергосистеме Европы такие инциденты были невозможны», — говорит председатель правления Sadales tīkls Сандис Янсонс.
Согласно десятилетнему плану развития системы распределения электроэнергии, в период с 2025 по 2034 год Sadales tīkls планирует ежегодно инвестировать в реконструкцию и обновление электросетей в среднем 76 миллионов евро. Кроме того, в модернизацию системы электроснабжения дополнительно вкладываются средства из Фонда восстановления ЕС в объеме около 100 миллионов евро (планируется инвестировать до 2026 года).
Одновременно с модернизацией сети улучшается и качество услуги электроснабжения, и по многим параметрам Латвия демонстрирует лучшие показатели в Балтии. Так, в 2023 году общее среднее время отключений электроэнергии на одного клиента в Латвии составило 268 минут в год, в Литве — 271 минуту, а в Эстонии — почти в два раза больше, 530 минут.
С целью стимулирования более широкой электрификации Sadales tīkls также работает над усовершенствованием процесса подключения новых объектов, в том числе в части расходов. Существенные изменения были введены в прошлом году — с 1 мая 2024 года Sadales tīkls софинансирует строительство любого нового подключения к электричеству в размере 50% (ранее такой подход применялся только к подключениям мощностью до 100 ампер).
Кроме того, с 1 мая этого года упрощен порядок расчета стоимости строительства новых подключений к сети низкого напряжения мощностью до 100 ампер. В дальнейшем фиксированная стоимость за один ампер (или единицу нагрузки) будет применяться к объектам, расположенным на расстоянии до 300 метров от линии электропередачи низкого напряжения Sadales tīkls (вместо прежних 50 метров). Узнать стоимость нового подключения можно, введя адрес или кадастровый номер собственности в доступной на сайте Sadales tīkls интерактивной карте расчета платы за новое подключение.