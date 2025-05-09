Дело сестер Хачатурян еще не закончилось: страшные подробности жизни девушек, расправившихся с отцом

В день своей смерти Михаил Хачатурян вернулся домой из психоневрологического центра, где проходил лечение. Настроение у мужчины, как обычно, оставляло желать лучшего: он отчитал дочерей за транжирство карманных денег и царивший в квартире беспорядок. Но словами дело не ограничилось: разгневанный Хачатурян приглашал дочерей по очереди к себе и распылял каждой в лицо перцовый баллончик. В процессе пыток старшая сестра Крестина потеряла сознание — у девушки случился приступ астмы, о наличии которой отец попросту не мог не знать. Ангелина и Мария, всерьез перепугавшись за здоровье сестры, решили положить конец своим многолетним мучениям и убить отца.