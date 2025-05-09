Дело сестер Хачатурян еще не закончилось: страшные подробности жизни девушек, расправившихся с отцом
27 июля 2018 года в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями. Позднее выяснилось, что мужчину убили родные дочери — на тот момент 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария.
Долгие годы чета Хачатурян жила в атмосфере, пропитанной страхом и насилием — как психологическим, так и физическим. Михаил отличался агрессивным поведением и крайне жестоко обращался с женой и дочками. «Он просто начал орать и сказал, что всех нас сейчас убьет. Пошел за стволом. Избил маму сначала, потом Ангелину», — писала Мария Хачатурян своей знакомой.
Соседи и знакомые подтверждали склонность мужчины к насилию и резким перепадам настроения. Последние были вызваны в том числе приемом антидепрессантов — во время прохождения военной службы в Афганистане Хачатурян получил контузию, которая сказалась на его здоровье и взаимодействии с окружающими, пишет StarHit.
Сексуальное насилие со стороны родного отца
Спустя 20 лет брака Аурелия Дундук перестала жить с детьми и супругом, но не по доброй воле — Хачатурян выгнал женщину из дома, угрожая ей оружием. Нелестные слова сыпались и в адрес родных Аурелии. После так называемого разрыва отношений глава семейства и начал домогаться родных дочерей.
Девушки утверждали, что отец не только регулярно склонял их к сексу, но и снимал все происходящее на видео для дальнейшего распространения. Одна из сестер даже попыталась покончить с собой, но ее спасли и вернули в отчий дом врачи, не подозревавшие о том, какие страшные вещи там творятся. В ходе следствия факт применения сексуального насилия в отношении двух совершеннолетних дочерей был подтвержден.
День, который изменил все
В день своей смерти Михаил Хачатурян вернулся домой из психоневрологического центра, где проходил лечение. Настроение у мужчины, как обычно, оставляло желать лучшего: он отчитал дочерей за транжирство карманных денег и царивший в квартире беспорядок. Но словами дело не ограничилось: разгневанный Хачатурян приглашал дочерей по очереди к себе и распылял каждой в лицо перцовый баллончик. В процессе пыток старшая сестра Крестина потеряла сознание — у девушки случился приступ астмы, о наличии которой отец попросту не мог не знать. Ангелина и Мария, всерьез перепугавшись за здоровье сестры, решили положить конец своим многолетним мучениям и убить отца.
Вечером, когда глава семейства уснул, сестры вооружились охотничьим ножом и молотком и напали на Хачатуряна. В какой-то момент он пришел в себя и начал отбиваться. Тогда Крестина, дабы остановить отца, воспользовалась перцовым баллончикам, а после убежала на лестничную клетку. Михаил последовал за дочерью, но причинить вред ей не успел: Ангелина выхватила нож у сестры и ударила им Хачатуряна в сердце. Ранение оказалось смертельным — мужчина скончался.
Неудачная попытка замести следы
Убив отца, дочери попытались инсценировать его нападение, дабы показать сотрудникам правоохранительных органов, что они оборонялись, и другого выхода у них попросту не было. Поэтому Крестина, Ангелина и Мария нанесли себе ножевые ранения и только после этого позвонили в полицию и вызвали скорую помощь. Несмотря на предпринятые меры осторожности, следствие установило, что в роковой день отец не наносил увечий дочерям, и все это была всего лишь попытка скрыть истинные обстоятельства убийства.
Серьезные проблемы с психикой
В 2021 году сестер направили на амбулаторную психиатрическую экспертизу, в рамках проведения которой специалисты установили следующее: каждая из сестер с 2014 года страдала от синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства.
«Все эти заболевания имеют прямую причинно-следственную связь между действиями Хачатуряна и обнаруженными у его дочерей расстройствами», — объяснила адвокат сестер Мари Давтян.
По словам защитницы, из-за травмированной психики, материальной зависимости от главы семейства и отсутствия поддержки девушки воспринимали поведение Хачатуряна и все происходящее дома как безвыходную ситуацию.
Чем больше деталей дела узнает общественность, тем активнее она поддерживает сестер Хачатурян. 21 апреля 2025 года судебная коллегия Бутырского суда установила, что погибший от рук дочерей Михаил Хачатурян систематически насиловал их и наносил здоровью девочек тяжкий вред. Какой вердикт вынесут присяжные в отношении самих Крестины, Ангелины и Марии, покажет время.