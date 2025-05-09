Цветочные композиции в цветах российского флага, пение военных песен: количество нарушений 9 мая растет
Государственная полиция в связи с 9 мая зафиксировала ряд административных правонарушений и задержала двух человек, но в целом серьезных инцидентов не произошло. За различные нарушения в разных регионах Латвии начато 36 административных процессов.
Полиция выявила такие нарушения, как использование в общественных местах прославляющей военную агрессию символики - георгиевских лент, красных звезд, цветочных композиций в цветах российского флага, а также возложение цветов к демонтированным советским памятникам и отправление естественных нужд. На Братском кладбище в Яунпиебалге на памятнике были нарисованы буквы V и Z, а также транслировались российские военные песни. Также выявлено размещение прославляющих военную агрессию лозунгов на Facebook.
В Риге в основном выявлены такие нарушения, как прославляющие войну надписи на стенах зданий и проезжей части улиц. Обо всех случаях муниципальная полиция немедленно сообщила ответственным органам Рижской думы, которые удалят надписи. Также были констатированы случаи исполнения прославляющих военную агрессию песен и возложения цветов на месте демонтированного памятника в парке Узварас.
В Курземском регионе почти все нарушения связаны с мемориальными местами и кладбищами, где, несмотря на предупреждения полиции, люди возлагали цветы и зажигали свечи на местах демонтированных памятников. К цветам также прилагались георгиевские ленты и ленты с различными военными лозунгами на русском языке.
В Земгале было заведено административное дело на велосипедиста, который прикрепил к одежде пионерские значки. За это нарушение к нему применен максимальный штраф в размере 350 евро.
В Латгале больше, чем в других регионах, было зафиксировано случаев, когда люди посещали места демонтированных памятников. К нарушителям применены штрафы в размере от 300 до 350 евро.
В целом, по оценке Государственной полиции и Службы государственной безопасности (СГБ), 9 мая в Латвии проходит спокойно, без серьезных инцидентов.
Как сообщалось, сегодня Госполиция, СГБ и полиция самоуправлений работают в усиленном режиме в соответствии с ранее разработанным планом обеспечения общественного порядка и безопасности.
Полиция напоминает, что 9 мая в Латвии запрещено проводить публичные развлекательные и праздничные мероприятия, собрания, шествия и пикеты, нацеленные против интересов государственной безопасности, направленные на раскол общества, искажающие историческую правду и ставящие под сомнение солидарность с народом Украины. Возложение цветов в местах, где ранее находились советские памятники, также рассматривается как прославление этих объектов и военной агрессии. Хотя индивидуально возлагать цветы в местах захоронений не запрещено, не будет допускаться скопление людей и прославление военной агрессии.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о планирующихся 9 мая провокациях, призывают сообщать об этом СГБ по круглосуточному телефону 67208964 или электронной почте info@vdd.gov.lv. О любых нарушениях полиция просит сообщать по телефону 112.