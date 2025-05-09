Цветочные композиции в цветах российского флага, пение военных песен: количество нарушений 9 мая растет

Полиция напоминает, что 9 мая в Латвии запрещено проводить публичные развлекательные и праздничные мероприятия, собрания, шествия и пикеты, нацеленные против интересов государственной безопасности, направленные на раскол общества, искажающие историческую правду и ставящие под сомнение солидарность с народом Украины. Возложение цветов в местах, где ранее находились советские памятники, также рассматривается как прославление этих объектов и военной агрессии. Хотя индивидуально возлагать цветы в местах захоронений не запрещено, не будет допускаться скопление людей и прославление военной агрессии.