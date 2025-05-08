В связи с возможными провокациями 9 мая в Латвии усилен контроль в инфопространстве и на улицах

В течение многих лет под влиянием пропагандистской политики правящего режима России часть общества в Латвии отмечала 9 мая как день победы во Второй мировой войне — одну из ключевых опор идеологии путинского режима. С началом войны России против Украины в 2022 году празднования у памятника Советской армии в Пардаугаве были запрещены, хотя на место все же пришло значительное число людей. Во второй половине того же года памятник был демонтирован.