В связи с возможными провокациями 9 мая в Латвии усилен контроль в инфопространстве и на улицах
В связи с риском провокаций 9 мая ответственные службы усилили наблюдение как за информационным пространством, так и за происходящим на улицах, подчеркнул министр внутренних дел Рихард Козловскис во время встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, которая состоялась в четверг в Рижском замке.
Как сообщила агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления системы внутренних дел, а также готовность соответствующих служб к возможным провокациям.
Была рассмотрена и ситуация на восточной границе, особенно давление нелегальной миграции на рубеже Латвии и Беларуси. Президент отметил важность сотрудничества между ведомствами внутренних дел и обороны для обеспечения усиленного режима охраны границы, а также подчеркнул значение развития инфраструктуры и технологических решений на границе.
Дополнительное внимание во время встречи было уделено мерам по совершенствованию системы гражданской защиты — созданию и адаптации укрытий, нормативной базе и доступности информации для жителей.
Как ранее сообщила Служба государственной безопасности, на данный момент у ведомства нет информации о подготовке провокаций со стороны пророссийски настроенных лиц 9 мая, однако такая возможность полностью не исключается.
Служба государственной безопасности и Государственная полиция 9 мая будут работать в усиленном режиме, отслеживая ситуацию с безопасностью в стране.
Президент Латвии и премьер-министр Эвика Силиня выразили уверенность, что государственные правоохранительные и спецслужбы готовы обеспечить порядок 9 мая и предотвратить возможные провокации, если таковые возникнут.
В течение многих лет под влиянием пропагандистской политики правящего режима России часть общества в Латвии отмечала 9 мая как день победы во Второй мировой войне — одну из ключевых опор идеологии путинского режима. С началом войны России против Украины в 2022 году празднования у памятника Советской армии в Пардаугаве были запрещены, хотя на место все же пришло значительное число людей. Во второй половине того же года памятник был демонтирован.
В 2023 году Сейм принял закон, запрещающий 9 мая проводить публичные развлекательные и праздничные мероприятия, шествия и пикеты, направленные против ценностей Латвии как демократического и национального государства. Закон также запрещает действия, способствующие расколу общества, прославлению войны, военной агрессии, тоталитаризма или насилия, а также искажающие исторические события.