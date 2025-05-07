Можно спать спокойно: президент и премьер уверены в готовности ответственных служб к обеспечению порядка 9 мая
В Латвии 9 мая остается днем повышенного внимания правоохранительных органов. Готовность обеспечить общественный порядок и предотвратить возможные провокации подтверждают президент и премьер-министр страны.
Президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня уверены, что правоохранительные органы и органы безопасности готовы обеспечить общественный порядок 9 мая, в том числе предотвратить возможные провокации. Об этом руководители государства заявили журналистам после еженедельной встречи в среду. Ринкевич отметил, что и он, и премьер регулярно следят за готовностью ответственных служб. В четверг, 8 мая, у президента запланирована встреча с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом, на которой будут обсуждаться и текущие вопросы, и подготовка к 9 мая.
"Службы следят за ситуацией и информируют о своей готовности. Я думаю, что все наши ответственные учреждения готовы", - сказал Ринкевич. Он подчеркнул, что важно не допустить провокаций, и выразил уверенность, что ответственные учреждения с этим справятся.
Силиня подчеркнула, что регулярно получает отчеты от ответственных органов о ситуации в преддверии 9 мая. "Службы готовы к различным ситуациям. Я также рассчитываю на то, что правоохранительные органы, службы внутренних дел, органы безопасности отслеживают все события, которые могут произойти до 9 мая", - сказала премьер.
Как ранее заявила Служба государственной безопасности (СГБ), в ее распоряжении нет информации о подготовке прокремлевски настроенными лицами каких-либо провокаций 9 мая, однако полностью исключить инциденты нельзя. В сотрудничестве с Государственной полицией СГБ 9 мая будет работать в усиленном режиме, контролируя ситуацию с безопасностью в стране. В настоящее время правоохранительные органы уделяют повышенное внимание любой информации и действиям в связи с 9 мая, анализируя, не представляют ли они угрозу для национальной безопасности.