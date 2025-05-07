Можно спать спокойно: президент и премьер уверены в готовности ответственных служб к обеспечению порядка 9 мая

Президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня уверены, что правоохранительные органы и органы безопасности готовы обеспечить общественный порядок 9 мая, в том числе предотвратить возможные провокации. Об этом руководители государства заявили журналистам после еженедельной встречи в среду. Ринкевич отметил, что и он, и премьер регулярно следят за готовностью ответственных служб. В четверг, 8 мая, у президента запланирована встреча с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом, на которой будут обсуждаться и текущие вопросы, и подготовка к 9 мая.