Индия нанесла удары по Пакистану, тот ответил. Можно ли это назвать новой войной - объясняет украинский востоковед

— На самом деле такой инструментарий есть у Саудовской Аравии, потому что это главный кредитор Пакистана. И у монархий Персидского залива. Они не только кредиторы для Пакистана, но и рынок труда, и этим иногда манипулируют. Кувейт, например, может выслать пакистанцев в один момент, потому что существует конкуренция, на те же места претендуют и филиппинцы, и жители Бангладеш, и Шри-Ланки, там тоже могут набирать рабочую силу. И есть такой инструмент, как ставки по кредитам. Так что если кто и мог бы диктовать условия, то именно эти страны. Но у меня есть сомнения, что они станут это делать.