"Совсем неадекватная тетя!" На Тейке под покровом ночи женщина почти подчистую обобрала чужую клумбу с тюльпанами

Хозяйка цветов рассказывает: "На заборе у меня случайно выросли две тыковки размером с футбольный мяч. Как-то вечером пришла одна бабулька. Там уже не поймешь — смеяться или плакать. Она была подготовлена — с ножичком. Выглядела как рождественский гном. Пробралась от соседнего дома. Это была целая драма. Она аккуратно срезала одну и ушла. (...) Это была не соседка, она просто зашла во двор соседей, все разведала, подготовилась".