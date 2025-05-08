"Совсем неадекватная тетя!" На Тейке под покровом ночи женщина почти подчистую обобрала чужую клумбу с тюльпанами
Камеры видеонаблюдения у жилого дома в микрорайоне Тейка зафиксировали женщину, которая в темноте ночи зашла на чужую частную территорию и нарвала себе целую охапку цветов.
Около половины второго ночи по улице Ропажу стремительно прошла женщина. Сначала она прошла мимо цели, чтобы убедиться, что поблизости нет свидетелей, которые могли бы помешать ее плану. Убедившись, что путь свободен, дама вернулась, быстро сорвала тюльпаны и в таком же быстром темпе скрылась в сторону улицы Бривибас.
Днем на месте "преступления" в клумбе осталось всего три тюльпана — один поврежденный (вероятно, поэтому не заинтересовал воровку), а два других были спрятаны под пленкой. Поблизости съемочная группа "Degpunktā" встретила хозяйку клумбы. "У меня там цветочная грядка. Сейчас только голые стебли торчат. Были заморозки, многое было накрыто. Совершенно неадекватная тетя!" — возмущается хозяйка цветов.
На заборе она повесила записку с QR-кодом, по которому прохожие могут узнать, почему клумба теперь выглядит так скудно. Однако мелкие кражи в районе случаются часто, и способы, которыми люди решают присвоить себе чужое, становятся все изощреннее.
Хозяйка цветов рассказывает: "На заборе у меня случайно выросли две тыковки размером с футбольный мяч. Как-то вечером пришла одна бабулька. Там уже не поймешь — смеяться или плакать. Она была подготовлена — с ножичком. Выглядела как рождественский гном. Пробралась от соседнего дома. Это была целая драма. Она аккуратно срезала одну и ушла. (...) Это была не соседка, она просто зашла во двор соседей, все разведала, подготовилась".
Хозяйка признает, что открытый доступ к началу двора может вызывать у прохожих желание поближе рассмотреть цветы. Но красоту можно ценить, просто любуясь, а не лишая других возможности увидеть, что выросло в чужом саду.
Ранее Otkrito.lv сообщал: