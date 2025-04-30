Анютины глазки в сумочку по-тихому: в Кенгарагсе бабушки украли цветы у магазина

Корреспонденты передачи "Degpunktā" встретились с представителем автомагазина прямо на месте происшествия. Горшок с анютиными глазками снова полон, но теперь он больше не стоит на улице круглосуточно. Как только магазин закрывается, цветы убирают внутрь, ведь кража цветов уже стала ежегодной проблемой. Эти цветочные воровки, похоже, ничуть не смущены даже наличием камер видеонаблюдения. "Либо это бесстрашие, либо авторитет среди бабушек Кенгарагса, которым все нипочем", — иронизирует представитель автомагазина.