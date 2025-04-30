Анютины глазки в сумочку по-тихому: в Кенгарагсе бабушки украли цветы у магазина
Жители Кенгарагса, как они сами смеются, пережили в жизни столько всего, что их уже ничем не удивишь. Однако время от времени все же появляется кто-то, кто ломает эту уверенность.
Этой весной такими "персонажами" стали две пожилые женщины, укравшие горшок с анютиными глазками, стоявший у магазина. Похоже, они даже выбрали конкретный оттенок цветов. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как две бабушки подходят к магазину — одна стоит "на стреме", в то время как другая складывает цветы в сумку.
Корреспонденты передачи "Degpunktā" встретились с представителем автомагазина прямо на месте происшествия. Горшок с анютиными глазками снова полон, но теперь он больше не стоит на улице круглосуточно. Как только магазин закрывается, цветы убирают внутрь, ведь кража цветов уже стала ежегодной проблемой. Эти цветочные воровки, похоже, ничуть не смущены даже наличием камер видеонаблюдения. "Либо это бесстрашие, либо авторитет среди бабушек Кенгарагса, которым все нипочем", — иронизирует представитель автомагазина.
Владельцы цветочного горшка не совсем понимают мотивы такой кражи, ведь стоимость нескольких саженцев — сущий пустяк. А если учесть, что женщин было двое и добычу им нужно делить, то выгода еще меньше. Магазин не стал сообщать о случившемся в полицию.