Когда продукты в Латвии станут дешевле? Торговцы призывают к снижению НДС
Вопрос роста цен на продукты питания уже долгое время остается актуальным в повестке политиков. В настоящее время планируется введение различных регулирований и ограничений, которые могут усложнить торговлю и, как следствие, привести к скрытому росту цен. Одновременно эти меры угрожают малым торговцам, которым уже сейчас трудно выжить, а дополнительные административные барьеры только увеличат их издержки.
Как отметил президент Латвийской ассоциации торговцев (LTA) Хенрик Данусевич: «Планка, которую глобальный торговец может преодолеть одним шагом, требует от малого игрока огромных усилий. Это как если бы мне с ростом 1,69 м пришлось соревноваться в прыжках в высоту с моим другом Вили, у которого рост 1,96 м».
Обсуждение доступности продуктов питания и необходимости снижения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты становится все более актуальным. Эта инициатива рассматривается как необходимый шаг для снижения цен на продукты для потребителей и уменьшения повседневных расходов домохозяйств. Учитывая опыт других стран Европейского союза, снижение НДС подчеркивается как эффективный способ реально снизить цены на продукты и улучшить их доступность, особенно в нынешней экономической ситуации, когда многие семьи сталкиваются с ростом стоимости жизни.
В более чем 20 странах ЕС уже введены сниженные ставки НДС на продукты питания, варьирующиеся от 5% до 10%. Такой подход широко используется для прямого снижения расходов на покупку продуктов и обеспечения доступа к основным товарам. Например, в Польше ставка НДС на продукты составляет всего 5%, что способствует доступности более дешевой еды.
На собрании Латвийской ассоциации торговцев обсуждались возможности снижения цен на продукты питания в Латвии. Хенрик Данусевич подчеркнул, что одним из самых эффективных способов является применение практики ЕС и снижение НДС на продукты (за исключением алкоголя). Это не только повысит доступность продуктов, но и увеличит объем продаж, сократив закупки продуктов в соседних странах с более низким НДС. «Снижая НДС, мы не только поможем жителям, но и способствуем росту торговой активности в латвийской экономике», — отметил Данусевич.
Экономисты и аналитики указывают, что снижение НДС имеет как положительные, так и потенциально отрицательные последствия. К положительным относят снижение цен на продукты, что повысит реальную покупательную способность домохозяйств и снизит социальную напряженность. Однако существуют и риски — например, снижение доходов государственного бюджета или вероятность того, что производители могут воспользоваться понижением НДС для повышения цен. Хотя снижение НДС может положительно сказаться на потребителях, за этим процессом должен быть контроль, чтобы он не стал поводом для повышения цен торговцами.
Вопрос о снижении ставки НДС на продукты питания обсуждается в Латвии с 2005 года, когда LTA впервые выдвинула эту инициативу Министерству экономики и Сейму. Однако тема до сих пор не получила должного развития, и необходимо продолжать дискуссии между представителями правительства, экономическими экспертами и отраслевыми ассоциациями для тщательной оценки всех аспектов и прогноза возможного влияния на экономику страны.
Хенрик Данусевич отмечает, что этот вопрос важен для всех жителей Латвии: «Снижение НДС на продукты — это важный шаг, который повлияет на ежедневные расходы каждого жителя Латвии. Это также может стать отличным подарком гражданам страны к 35-летию восстановления независимости Латвии».