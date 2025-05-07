Когда продукты в Латвии станут дешевле? Торговцы призывают к снижению НДС

Экономисты и аналитики указывают, что снижение НДС имеет как положительные, так и потенциально отрицательные последствия. К положительным относят снижение цен на продукты, что повысит реальную покупательную способность домохозяйств и снизит социальную напряженность. Однако существуют и риски — например, снижение доходов государственного бюджета или вероятность того, что производители могут воспользоваться понижением НДС для повышения цен. Хотя снижение НДС может положительно сказаться на потребителях, за этим процессом должен быть контроль, чтобы он не стал поводом для повышения цен торговцами.