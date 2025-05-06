Мнение: "Один пожилой китаец сделает то, чего не может ПВО России" - почему Украина не рискнет бомбить Москву 9 мая

«Технически мы можем это сделать. Но вчера свое участие в параде подтвердил Си Цзиньпин. Боюсь, в этом случае один пожилой китаец сделает то, чего не может сделать российская ПВО. Сделает так, что мы не будем бить по этому параду. Очень жаль, если честно, очень жаль. С военной точки зрения этот парад – это абсолютно законная и жирная конвенционная цель. Это большое скопление военных армии противника. То, что конкретно в эту секунду они не выполняют боевую задачу, а точнее, выполняют боевую задачу по обеспечению парада, абсолютно ничего не меняет. Это действующие подразделения армии, которая против нас воюет. Сегодня они на параде – прямо завтра их могут перебросить на фронт... У меня теплилась надежда, что мы увидим некое красивое шоу, благодаря которому 9 мая и для нас станет праздником. Но боюсь, что участие в параде товарища Си полностью ее обнуляет», — сказал Дикий.