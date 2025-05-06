Мнение: "Один пожилой китаец сделает то, чего не может ПВО России" - почему Украина не рискнет бомбить Москву 9 мая
фото: AFP/Scanpix
Парад на Красной площади 9 мая.
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Мнение: "Один пожилой китаец сделает то, чего не может ПВО России" - почему Украина не рискнет бомбить Москву 9 мая

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Jauns.lv

Пока Россия готовится помпезно отметить 80-ю годовщину победы над нацистской Германией во Второй мировой войне и провести масштабный парад на Красной площади в Москве, украинские официальные лица советуют Кремлю обеспокоиться вопросами безопасности. Однако бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что лишь один человек способен предотвратить деморализующий удар украинцев по Красной площади в день парада 9 мая.

Украинская армия обладает всеми техническими возможностями, чтобы нанести удары по Москве 9 мая, и все цели на Красной площади являются совершенно законными — как военная техника, так и российские солдаты. Однако, как заявил Дикий в эфире «Радио НВ», «один пожилой китаец» может перечеркнуть все эти планы. Речь идет об одном из самых влиятельных людей в мире — 71-летнем председателе КНР Си Цзиньпине, который официально подтвердил свой государственный визит в Россию с 7 по 10 мая и примет участие в праздновании Дня Победы.

«Технически мы можем это сделать. Но вчера свое участие в параде подтвердил Си Цзиньпин. Боюсь, в этом случае один пожилой китаец сделает то, чего не может сделать российская ПВО. Сделает так, что мы не будем бить по этому параду. Очень жаль, если честно, очень жаль. С военной точки зрения этот парад – это абсолютно законная и жирная конвенционная цель. Это большое скопление военных армии противника. То, что конкретно в эту секунду они не выполняют боевую задачу, а точнее, выполняют боевую задачу по обеспечению парада, абсолютно ничего не меняет. Это действующие подразделения армии, которая против нас воюет. Сегодня они на параде – прямо завтра их могут перебросить на фронт... У меня теплилась надежда, что мы увидим некое красивое шоу, благодаря которому 9 мая и для нас станет праздником. Но боюсь, что участие в параде товарища Си полностью ее обнуляет», — сказал Дикий.

Он также отметил, что предложенное Владимиром Путиным и отвергнутое Украиной трехдневное перемирие необходимо России лишь для того, чтобы спокойно насладиться своим «некрофильским культом», не опасаясь украинских дронов и ракет. «У них там запланирован этот некрофильский псевдокульт, эта именно некрофильская религия, которую они построили вокруг Второй мировой войны, — величайший, самый масштабный религиозный ритуал», — отметил Дикий. «Учитывая, как у них работает ПВО, они совсем не уверены, что в этом их “победобесии” не примет участие украинская авиация — прямо с неба, с возможной посадкой на Красную площадь», — добавил он.

Тем временем сообщается, что в Москве вводятся строгие меры безопасности в преддверии парада 9 мая. Уже 5 мая массово поступали жалобы на неработающий мобильный интернет, а власти официально предупредили о возможных перебоях в мобильной связи и интернете из-за активации средств радиоэлектронной борьбы. В ночь на 6 мая стало известно, что ни один из четырех аэропортов Москвы не работает.

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