Мнение: "Один пожилой китаец сделает то, чего не может ПВО России" - почему Украина не рискнет бомбить Москву 9 мая
Пока Россия готовится помпезно отметить 80-ю годовщину победы над нацистской Германией во Второй мировой войне и провести масштабный парад на Красной площади в Москве, украинские официальные лица советуют Кремлю обеспокоиться вопросами безопасности. Однако бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что лишь один человек способен предотвратить деморализующий удар украинцев по Красной площади в день парада 9 мая.
Украинская армия обладает всеми техническими возможностями, чтобы нанести удары по Москве 9 мая, и все цели на Красной площади являются совершенно законными — как военная техника, так и российские солдаты. Однако, как заявил Дикий в эфире «Радио НВ», «один пожилой китаец» может перечеркнуть все эти планы. Речь идет об одном из самых влиятельных людей в мире — 71-летнем председателе КНР Си Цзиньпине, который официально подтвердил свой государственный визит в Россию с 7 по 10 мая и примет участие в праздновании Дня Победы.
«Технически мы можем это сделать. Но вчера свое участие в параде подтвердил Си Цзиньпин. Боюсь, в этом случае один пожилой китаец сделает то, чего не может сделать российская ПВО. Сделает так, что мы не будем бить по этому параду. Очень жаль, если честно, очень жаль. С военной точки зрения этот парад – это абсолютно законная и жирная конвенционная цель. Это большое скопление военных армии противника. То, что конкретно в эту секунду они не выполняют боевую задачу, а точнее, выполняют боевую задачу по обеспечению парада, абсолютно ничего не меняет. Это действующие подразделения армии, которая против нас воюет. Сегодня они на параде – прямо завтра их могут перебросить на фронт... У меня теплилась надежда, что мы увидим некое красивое шоу, благодаря которому 9 мая и для нас станет праздником. Но боюсь, что участие в параде товарища Си полностью ее обнуляет», — сказал Дикий.
Он также отметил, что предложенное Владимиром Путиным и отвергнутое Украиной трехдневное перемирие необходимо России лишь для того, чтобы спокойно насладиться своим «некрофильским культом», не опасаясь украинских дронов и ракет. «У них там запланирован этот некрофильский псевдокульт, эта именно некрофильская религия, которую они построили вокруг Второй мировой войны, — величайший, самый масштабный религиозный ритуал», — отметил Дикий. «Учитывая, как у них работает ПВО, они совсем не уверены, что в этом их “победобесии” не примет участие украинская авиация — прямо с неба, с возможной посадкой на Красную площадь», — добавил он.
Тем временем сообщается, что в Москве вводятся строгие меры безопасности в преддверии парада 9 мая. Уже 5 мая массово поступали жалобы на неработающий мобильный интернет, а власти официально предупредили о возможных перебоях в мобильной связи и интернете из-за активации средств радиоэлектронной борьбы. В ночь на 6 мая стало известно, что ни один из четырех аэропортов Москвы не работает.
Также стоит отметить, что за несколько дней до этого президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что Украина не гарантирует безопасность мировым лидерам, которые приедут в Москву на военный парад, посвященный Дню победы.