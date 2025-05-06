Латвия призывает Европейскую комиссию разрешить отступления от фискальной дисциплины в оборонительных целях

Активация клаузулы обеспечит странам возможность отступить от утвержденной процедуры по устранению чрезмерного бюджетного дефицита. Такая гибкость предусмотрена на случай чрезвычайных обстоятельств, на которые государства-участники не могут повлиять, если они оказывают существенное влияние на публичные финансы государств, как это и происходит сейчас, пояснили в Еврокомиссии. Однако для обеспечения фискальной устойчивости в среднесрочной перспективе отступление от рекомендаций по дополнительным расходам на оборону будет ограничено до 1,5% от внутреннего валового продукта (ВВП) ежегодно после активизации до 2028 года.