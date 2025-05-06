Несмотря на ограничения, российские туристы продолжают путешествовать по Европе

Однако Сара Ганти утверждает, что этот запрет и уже введенные ограничения в Польше, Финляндии и странах Балтии нарушают законодательство ЕС. Ганти подчеркивает: «Эти граждане России, которые подают заявки на шенгенские визы, в основном считаются туристами, желающими отдохнуть в Европе, но есть также множество людей, у которых за границей живут родственники, есть диссиденты и те, кому в связи с состоянием здоровья необходима краткосрочная виза. Я считаю, что нам действительно нужно продолжать диалог с гражданами России, особенно с теми, кто пытается бежать от режима, сопротивляясь ему. Мне кажется, важно оставаться открытыми».