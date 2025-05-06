Несмотря на ограничения, российские туристы продолжают путешествовать по Европе
С момента вторжения России в Украину в 2022 году Европейский союз (ЕС) приостановил прямые авиарейсы в Россию и ужесточил контроль, сделав процесс получения шенгенских виз для граждан России значительно сложнее. Однако российские туристы нашли способ обойти эту систему.
Согласно последним данным Шенгенского барометра Европейской комиссии за 2024 год, по сравнению с 2023 годом наблюдается рост количества выданных туристических шенгенских виз гражданам России, сообщает LSM. В 2024 году было выдано 565 069 туристических виз, что на 25% больше, чем в 2023 году. 90% из них были выданы в туристических целях. В целом, визы, выданные гражданам России, составили 5,7% от общего числа выданных шенгенских виз в 2024 году. Как такое возможно?
В Латвии, Эстонии, Литве, Польше, Финляндии, Норвегии и Чехии выдача туристических виз гражданам России запрещена, но это не касается всех стран. Некоторые россияне «разгадали», как обойти ограничения, например блогер Егор Мело, сообщает CNN. Он путешествует по Европе и советует своим подписчикам подавать заявление на шенгенскую визу в странах, где ограничения не столь строги, например в Италии или Франции, а затем отправляться в те страны, куда туристам из России въезд запрещен. Ведь после попадания в Шенгенскую зону можно свободно передвигаться между странами.
Эксперты подтверждают, что такие действия не являются незаконными. «Когда путешественник уже находится в Шенгенской зоне, он может свободно перемещаться», — сказала CNN Сара Ганти, соавтор статьи в Yale Journal of International Law 2022 года, в которой она выступила против запрета на выдачу виз гражданам России.
Российские тревел-блогеры сообщают, что получить визу стало значительно сложнее — теперь необходимо предоставлять доказательства брони авиабилетов, отелей, а иногда даже данные о налогах. Поэтому некоторые предпочитают оформлять долгосрочные разрешения на пребывание в ЕС, например, испанскую визу цифрового кочевника, чтобы обойти туристические ограничения.
Из-за санкций и ограничений Турция, Грузия и Сербия стали транзитными пунктами для россиян на пути в ЕС. Тем временем на пограничных пунктах Эстонии выстраиваются длинные очереди — путешественники прилетают недорогими рейсами в Таллин, а потом возвращаются в Россию по суше.
Туроператоры в России продолжают предлагать туры в страны с ограничениями. Например, одно агентство в Санкт-Петербурге заявляет, что помогает клиентам получить шенгенские визы от Франции, Италии или Испании, гарантируя 93% успешных случаев. Некоторые туристы подтверждают, что беспрепятственно въехали, например, в Латвию по визе, выданной Испанией.
Латвийские официальные лица активно призывают к введению единого запрета на туристические визы для граждан России по всей ЕС. В марте этого года на встрече Совета министров юстиции и внутренних дел ЕС в Брюсселе министр внутренних дел Рихардс Козловскис подчеркнул потенциальные угрозы, которые российские туристы могут нести внутренней безопасности ЕС.
«Мы сталкиваемся как с незаконным пересечением границы, так и с актами саботажа — например, поджог Музея оккупации, пролеты беспилотников через границу, попытки пропагандистского влияния на общество и другие, — сказал Козловскис. — Поэтому я призываю все государства-члены воспринимать эти угрозы всерьез».
Однако Сара Ганти утверждает, что этот запрет и уже введенные ограничения в Польше, Финляндии и странах Балтии нарушают законодательство ЕС. Ганти подчеркивает: «Эти граждане России, которые подают заявки на шенгенские визы, в основном считаются туристами, желающими отдохнуть в Европе, но есть также множество людей, у которых за границей живут родственники, есть диссиденты и те, кому в связи с состоянием здоровья необходима краткосрочная виза. Я считаю, что нам действительно нужно продолжать диалог с гражданами России, особенно с теми, кто пытается бежать от режима, сопротивляясь ему. Мне кажется, важно оставаться открытыми».
Следует отметить, что на сайте посольства Латвии в России указано, что поданные документы на визу рассматриваются индивидуально и тщательно. Если цель въезда связана с гуманитарными соображениями, заявитель должен предоставить подтверждающие документы, удостоверяющие цель поездки и родственные связи.
Некоторые опрошенные CNN туристы считают, что путешествовать в другие страны с туристической целью во время войны, если ты из России, — морально неприемлемо. Американец украинского происхождения Марк Темницкий выражает недоумение по поводу присутствия российских туристов на курортах, в то время как украинцы страдают от последствий войны.
Несмотря на политическую напряженность, многие граждане России по-прежнему свободно путешествуют по Европе, выявляя слабые места системы и вызывая все больше дискуссий о необходимости более строгих и единых мер.