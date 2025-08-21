За неделю до ЧЕ по баскетболу в Риге сборная Латвии потеряла одного из лучших игроков

В четверг испанский клуб "Баскония", за который выступает латвиец, сообщил, что Куруц покинул расположение сборной, чтобы быстрее начать восстановление под контролем команды. В понедельник ему предстоит операция в Мадриде, после чего ему предстоит прохождение реабилитации. Аналогичная травма в 2023 году не позволила Порзингису принять участие в чемпионате мира.