За неделю до ЧЕ по баскетболу в Риге сборная Латвии потеряла одного из лучших игроков
Латвийский баскетболист Родион Куруц получил травму левой стопы — плантарный фасциит, который два года назад не позволил Кристапу Порзингису сыграть в финальном турнире чемпионата мира.
Как уже сообщала Латвийская баскетбольная ассоциация, Куруц не сможет помочь национальной сборной на предстоящем чемпионате Европы из-за травмы стопы.
В четверг испанский клуб "Баскония", за который выступает латвиец, сообщил, что Куруц покинул расположение сборной, чтобы быстрее начать восстановление под контролем команды. В понедельник ему предстоит операция в Мадриде, после чего ему предстоит прохождение реабилитации. Аналогичная травма в 2023 году не позволила Порзингису принять участие в чемпионате мира.
Финальный турнир чемпионата Европы пройдет с конца августа до начала сентября в Риге, Тампере, Катовице и Лимасоле.
Сборная Латвии в группе А в Риге сыграет с Сербией, Турцией, Чехией, Португалией и Эстонией. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, который также пройдет в Риге в первой половине сентября и определит обладателей медалей.