Невероятный рекорд: вы не поверите, узнав, на сколько задержал дыхание хорватский дайвер
Хорватский спортсмен Витомир Маричич установил мировой рекорд, задержав дыхание под водой на невероятные 29 минут и 3 секунды. Его достижение зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса 14 июня в бассейне отеля "Бристоль" в Опатии.
Рекорд Маричича превзошел результат его соотечественника Будимира Шобата почти на пять минут. Для сравнения, дельфин-афалина в среднем задерживает дыхание вдвое меньше, а показатель фридайвера сопоставим с возможностями тюленя. За погружением наблюдали пять судей и около ста зрителей.
Секрет успеха — в специальной подготовке. За десять минут до нырка спортсмен дышал чистым кислородом, чтобы вытеснить азот и перенасытить кровь кислородом. «Дело не в том, сколько вы вдыхаете, а в том, как мало вам нужно. Никакой паники, никаких мыслей — только тишина. Вот как можно дожить до 29 минут», — сказал Маричич. Задержка дыхания на полчаса требует невероятного контроля над телом. Как и морские млекопитающие, фридайверы учатся сильно замедлять метаболизм и потребление кислорода.
При этом он предупредил, что подобные эксперименты крайне опасны: дыхание чистым O₂ может вызвать судороги и отравление, а длительная задержка дыхания грозит потерей сознания и тяжелыми последствиями.