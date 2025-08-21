Звезда сериала "Очень странные дела" стала мамой: "И теперь нас стало трое"
Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун, которой недавно исполнился 21 год, и ее супруг Джейк Бонджови, 23 года, сообщили радостную новость — пара впервые стала родителями.
Актриса призналась, что они с мужем усыновили девочку. «Этим летом мы приняли нашу любимую девочку через усыновление. Мы невероятно счастливы начать эту новую главу в жизни — быть родителями, сохраняя при этом мир и приватность. И теперь нас стало трое», — написала Милли в соцсетях.
История отношений актрисы и сына известного рок-исполнителя Джона Бонджови началась в июне 2021 года, когда Джейк опубликовал совместное селфи с Милли. Сначала они были друзьями, а позже стали встречаться. В мае 2024 года пара тайно поженилась, предпочтя камерную церемонию шумной голливудской свадьбе.
В марте этого года актриса рассказывала, что всегда мечтала стать мамой: «Моя мама родила первого ребенка в 21 год, а моему папе тогда было 19. С самого детства я говорила маме, что хочу быть мамой так же, как она была для меня», — поделилась Милли. При этом она подчеркивала, что продолжит развиваться как актриса и продюсер, но создание семьи для нее столь же важно. «Это огромный шаг. Джейк сказал, что мы не можем это сделать, пока не поженимся. Это было его мнение», — призналась актриса.
Милли и Джейк мечтают о большой семье, ведь оба выросли в семьях с четырьмя детьми. «Я одна из четырех, он один из четырех. Так что это точно в нашем будущем. Для меня нет разницы между тем, чтобы иметь собственных детей или принимать их через усыновление», — отметила звезда.
Милли Бобби Браун на церемонии «Золотой глобус-2018»
Милли Бобби Браун — не только актриса, но и бизнесвумен. Она является основательницей косметического бренда Florence by Mills, который стремительно набирает популярность среди молодежи. Кроме того, в 2023 году вышла ее книга «Nineteen Steps» — исторический роман, вдохновлённый воспоминаниями ее бабушки о жизни в Лондоне во время Второй мировой войны.
Сейчас же Милли открывает новую страницу своей жизни — материнство, о котором она мечтала с самого детства.