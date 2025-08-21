Звезда сериала "Очень странные дела" стала мамой: "И теперь нас стало трое"

В марте этого года актриса рассказывала, что всегда мечтала стать мамой: «Моя мама родила первого ребенка в 21 год, а моему папе тогда было 19. С самого детства я говорила маме, что хочу быть мамой так же, как она была для меня», — поделилась Милли. При этом она подчеркивала, что продолжит развиваться как актриса и продюсер, но создание семьи для нее столь же важно. «Это огромный шаг. Джейк сказал, что мы не можем это сделать, пока не поженимся. Это было его мнение», — призналась актриса.