Для дизельных авто вводят новые ограничения. Латвийским владельцам старых машин придется раскошелиться
Новая брюссельская директива нацелена на транспортные средства старше 10 лет, поскольку считается, что именно их возраст является причиной большого количества дорожно-транспортных происшествий на континенте.
Как сообщает издание Point, в частности, ежегодный технический осмотр станет обязательным во всех странах-членах ЕС. В Латвии, правда, технический осмотр для старых транспортных средств уже является обязательным каждый год, тогда как в Германии, например, транспортные средства проходят техосмотр каждые два года.
Но ЕС рассматривает возможность введения еще одной меры, которая серьезно ударит по карманам владельцев дизельных автомобилей. Новая инициатива нацелена на миллионы дизельных автомобилей, на которых нет сажевого фильтра (DPF) или которые были установлены на заводе, но владельцы впоследствии сняли его.
Современные фильтры DPF автоматически регенерируются во время движения, но в транспортных средствах, используемых в основном в городе, их отказ происходит примерно через 150 000 километров. Замена фильтра DPF стоит очень дорого — в зависимости от модели цена может достигать 3000 евро. Из-за высокой стоимости многие водители решают снять фильтр, если он выходит из строя.
Таким образом, в настоящее время на дорогах Европы ездят миллионы дизельных автомобилей без сажевых фильтров, и точное их количество определить невозможно. Технические осмотры не измеряют количество твердых частиц в выхлопных газах, и единственным способом определить наличие фильтра является полная проверка выхлопной системы, что практически нереально.
Брюссель хочет положить этому конец: если новая мера вступит в силу, владельцы дизельных автомобилей без сажевого фильтра будут вынуждены переустанавливать его. В противном случае их транспортные средства не смогут пройти техосмотр.