Для дизельных авто вводят новые ограничения. Латвийским владельцам старых машин придется раскошелиться

Как сообщает издание Point, в частности, ежегодный технический осмотр станет обязательным во всех странах-членах ЕС. В Латвии, правда, технический осмотр для старых транспортных средств уже является обязательным каждый год, тогда как в Германии, например, транспортные средства проходят техосмотр каждые два года.