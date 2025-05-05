Литва: "В администрации США есть мысли, что, возможно, следует больше внимания уделять Латвии, Эстонии и Литве"
Главный советник литовского президента Гитанаса Науседы по национальной безопасности Дейвидас Матулёнис говорит, что когда администрация США примет решение о численности и размещении военного контингента в Европе, ядерные силы будут перемещаться в последнюю очередь. Также американская администрация рассматривает возможность усиления внимания к восточному флангу НАТО.
«Если что-то случится, ядерное сдерживание будет последним вопросом на повестке дня. Это хорошо функционирующая система ядерного распределения, которая действует с 1966 года. В ней фактически участвуют шесть государств. Ядерное оружие не передается этим государствам, под их контроль», — заявил Дейвидас Матулёнис в интервью порталу LRT в субботу.
По его словам, ядерное сдерживание НАТО в Европе основано на силах США. «НАТО предпринимает соответствующие действия и планирование, действует так называемая группа ядерного планирования, в которой участвуют все страны НАТО, кроме Франции. И это действительно важный и значимый элемент сдерживания, который по сути удерживает Россию от агрессивных действий против стран НАТО. Поэтому мы должны по-настоящему ценить и способствовать укреплению этого измерения», — сказал советник.
Единственной ядерной державой в Европейском союзе является Франция. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в марте, что Париж рассматривает возможность распространения своего ядерного сдерживания на своих европейских партнеров.
Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас говорил, что ядерный зонтик США в Европе останется на месте, поскольку Вашингтон не хочет рисковать распространением этого оружия.
Матулёнис также подчеркнул, что присутствие войск США в Европе является ключевым сдерживающим фактором, поэтому Литва и ее союзники должны сделать все возможное, чтобы эти силы здесь остались. «Я должен подчеркнуть, что вся информация, появившаяся в СМИ о том, что Америка рассматривает возможность сокращения численности войск в Европе, на данный момент не соответствует действительности», — сказал советник.
«В американской администрации даже есть мысли, что, возможно, следует больше внимания уделять государствам восточного фланга — Литве, Латвии, Эстонии, Польше. Что ж, я думаю, что и наше правительство, и Министерство обороны, и президентский офис сделают все, чтобы присутствие американских войск в Литве и Европе продолжилось», — сказал он.
В апреле американский телеканал NBC сообщил, что Пентагон рассматривает возможность вывода около 10 тыс. военных из Восточной Европы. По данным СМИ, военные контингенты могут быть выведены из Польши и Румынии.
Президент Литвы призвал людей игнорировать сообщения СМИ и доверять официальной информации. Министры иностранных дел и обороны также говорили об отсутствии сигналов о выводе войск. Американские военные контингенты периодически ротируются в Литве с весны 2014 года, а тяжеловооруженные батальоны США размещаются в стране с 2019 года.
В настоящее время в Литве размещено около тысячи американских военных.