Литва: "В администрации США есть мысли, что, возможно, следует больше внимания уделять Латвии, Эстонии и Литве"

По его словам, ядерное сдерживание НАТО в Европе основано на силах США. «НАТО предпринимает соответствующие действия и планирование, действует так называемая группа ядерного планирования, в которой участвуют все страны НАТО, кроме Франции. И это действительно важный и значимый элемент сдерживания, который по сути удерживает Россию от агрессивных действий против стран НАТО. Поэтому мы должны по-настоящему ценить и способствовать укреплению этого измерения», — сказал советник.