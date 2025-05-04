"Спасибо всем, кто живет и работает в Латвии!" Спикер Сейма предлагает не давать мелочам разделять и порождать недовольство

"Спасибо всем, кто живет и работает в Латвии! Спасибо за работу, которую вы делаете для нашей страны. Давайте не будем позволять повседневным мелочам разделять нас и порождать недовольство. Давайте искать то, что нас объединяет и движет к общей цели и общей мечте, - призвала спикер. - Давайте смело мечтать о большем и верить в себя, ведь Латвия начинается с каждого из нас".