"Спасибо всем, кто живет и работает в Латвии!" Спикер Сейма предлагает не давать мелочам разделять и порождать недовольство
Председатель Сейма Латвии Дайга Миериня на торжественном заседании отметила 35-летие восстановления независимости страны. Этот исторический рубеж отражает стойкость латвийского народа, его веру в свободу и стремление к единству ради общего будущего.
"Давайте не позволять повседневным мелочам разделять нас и порождать недовольство", - призвала председатель Сейма Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян) на сегодняшнем торжественном заседании Сейма, посвященном 35-летию принятия декларации о восстановлении независимости Латвии.
Политик напомнила, что мир переживает фундаментальные изменения, которые характеризуются войнами, вооруженными конфликтами, дезинформацией, империализмом и перераспределением власти. "Несмотря на неизбежные изменения, мы должны оставаться верными нашим основным ценностям - нашему языку, нашей земле, нашему государству и нашей свободе. Мы должны сделать все возможное, чтобы даже в мыслях никто не хотел отнять это у нас", - сказала она.
"Спасибо всем, кто живет и работает в Латвии! Спасибо за работу, которую вы делаете для нашей страны. Давайте не будем позволять повседневным мелочам разделять нас и порождать недовольство. Давайте искать то, что нас объединяет и движет к общей цели и общей мечте, - призвала спикер. - Давайте смело мечтать о большем и верить в себя, ведь Латвия начинается с каждого из нас".
По словам Миериня, восстановление независимости Латвийской Республики было самым настоящим волеизъявлением народа, которое было возможно, потому что мы верили в свободу нашей страны с момента оккупации Латвии.
Политик подчеркнула, что за последние 35 лет Латвия стала стабильной демократией с развитой экономикой, модернизированной системой здравоохранения и образования, обществом, которое укрепляет свою безопасность и свободу и может похвастаться рядом достижений - вступлением в Европейский Союз и НАТО, более чем десятикратным ростом внутреннего валового продукта, признанным во всем мире образованием, а теперь и первой премией "Оскар".
"Но самое главное, мы дали понять всему миру, что свобода и демократия - наши самые важные ценности, а не просто слова на бумаге", - добавила спикер.
Возложение цветов к памятнику Свободы в честь 35-й годовщины восстановления независимости Латвии
У памятника Свободы прошла торжественная церемония возложения цветов с участием высших должностных лиц государства.
Ранее сообщалось, что в честь 35-й годовщины восстановления независимости Латвийской Республики в городе Талси прошел День Национальных вооруженных сил — праздник Свободы, а также по всей Латвии проходит множество других мероприятий.